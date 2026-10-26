Comunidades en Piedecuesta y Floridablanca protestan en contra del avalúo catastral

Les explicamos qué es y cómo se realiza un Avalúo Catastral. . Foto: Getty Images( Thot )

Bucaramanga

A partir de las 8:00 de la mañana de este lunes 26 de octubre fue convocada una protesta por parte de la comunidad en los municipios de Floridablanca y de Piedecuesta para rechazar el incremento en el avalúo catastral y las afectaciones que esto les podría generar para el pago del impuesto predial el próximo año.

Para esta protesta se tiene previsto que se de en tres puntos del área metropolitana de Bucaramanga, el primero es en el puente El Buey en Piedecuesta sobre la vía nacional que conecta con Bogotá, otro punto es en Papi Quiero Piña en Floridablanca y el tercer punto está sobre la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta.

Leonardo Silva, veedor que ha estado al frente de la organización de esta protesta, “los alcaldes de Piedecuesta y Floridablanca convirtieron en millonarios de papel a los piedecuestanos y florideños mediante una actualización catastral. Mientras no sea modificado el avalúo catastral, el próximo año esto será gravísimo para todos los piedecuestanos y florideños”.

Agregó Silva que se agotaron todos los intentos de diálogos y de mesas técnicas entre las administraciones y la comunidad afectada por lo que se decidió salir a las calles para alzar la voz ante las afectaciones que se puedan presentar el próximo año.

En Piedecuesta son más de 67 mil predios afectados mientras que en el municipio de Floridablanca más de 100 mil quienes esperan poder tener una respuesta por parte de las administraciones municipales.