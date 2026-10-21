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21 oct 2026 Actualizado 12:30

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Operativo contra minería ilegal dejó 14 equipos inutilizados del Clan del Golfo en Chocó

La maquinaria tenía capacidad de extraer hasta 12.000 gramos de oro al mes, una producción que representaría cerca de 4.874 millones de pesos.

Ejército destruye maquinaria de minería ilegal en Chocó. Foto: Séptima División.

Ejército destruye maquinaria de minería ilegal en Chocó. Foto: Séptima División.

Ejército destruye maquinaria de minería ilegal en Chocó. Foto: Séptima División.
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Un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Armada y la Policía permitió inutilizar 14 equipos utilizados para la extracción ilegal de oro en el sector de Cabí, en Quibdó, Chocó afectando a la subestructura Jhon Fredy Orejuela, perteneciente al Clan del Golfo.

La operación se desarrolló tras labores de reconocimiento aéreo con drones, que permitieron identificar los puntos donde se adelantaban actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros y coordinar el ingreso de las unidades militares y policiales.

Durante el procedimiento, las autoridades inutilizaron ocho dragas artesanales tipo buzo y seis motores, maquinaria empleada para la extracción ilegal de oro, equipos que fueron avaluados en aproximadamente 110 millones de pesos.

Más información

De acuerdo con estimaciones del Ejército Nacional, la infraestructura tenía capacidad para extraer hasta 12.000 gramos de oro al mes, una producción que representaría cerca de 4.874 millones de pesos en el mercado ilegal.

Otros detalles

Según las autoridades, esta acción constituye un golpe a las fuentes de financiación de la subestructura Jhon Fredy Orejuela del Clan del Golfo, organización que obtiene recursos de distintas actividades ilícitas en el departamento del Chocó.

En el operativo participaron tropas de la Décima Quinta Brigada, a través del Batallón de Infantería N.° 12 Primero de Línea, con el apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Armada Nacional y la Policía Nacional.

El Ejército anunció que continuará desarrollando operaciones conjuntas para combatir la minería ilegal, debilitar las economías ilícitas de los grupos armados y proteger los recursos naturales del departamento del Chocó.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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