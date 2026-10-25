Procuraduría destituye e inhabilita por 10 años a funcionario de El Retiro por acoso sexual

Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a Elkin Darío Franco García, jefe de la Oficina de Cobro Coactivo y Fiscalización de El Retiro, Antioquia, tras establecer su responsabilidad disciplinaria en hechos de acoso sexual contra una contratista de la Administración Municipal.

Según informó el organismo de control el 24 de octubre de 2026, los hechos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024, periodo durante el cual el funcionario habría realizado comentarios de connotación sexual, insinuaciones inapropiadas y acercamientos físicos no consentidos en diferentes espacios laborales.

Procuraduría calificó la conducta como falta gravísima

En el fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó la conducta de Franco García como una falta gravísima cometida a título de dolo.

El ente de control concluyó que el funcionario vulneró los principios de la función pública al afectar la dignidad humana de la contratista por su condición de mujer.

La Procuraduría señaló que los comportamientos constituyeron actos de violencia de género dentro de la entidad y expusieron a la víctima a espacios laborales hostiles e incómodos.

Sanción por acoso sexual en El Retiro

En su pronunciamiento, el organismo de control advirtió sobre las condiciones que pueden enfrentar las víctimas de acoso sexual en sus lugares de trabajo.

“Estos comportamientos constituyen actos de violencia de género dentro de la entidad, imponiendo a la víctima la carga de tolerar espacios hostiles e incómodos bajo el riesgo de ser revictimizada o tildada de exagerada, tal como ocurrió en el caso de la quejosa”, indicó la Procuraduría.

La decisión disciplinaria es de primera instancia. La información divulgada no precisa si fue objeto de recursos ni si la sanción quedó en firme.