Dueños de la música de Elvis Presley demandan a compañía de IA por utilizar canciones sin su permiso

Los propietarios de la música de Elvis Presley han demandado a la empresa de inteligencia artificial Anthropic, acusándola de entrenar sus modelos con la música de Presley sin su permiso.

¿Qué dice la demanda?

Authentic Brands Group, el grupo de licencias que controla la música y la imagen del “Rey d”, presentó una demanda el viernes, alegando que Anthropic, el gigante de la inteligencia artificial responsable de Claude, ha infringido los derechos de autor de 274 canciones de Presley.

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¿Por qué iniciaron este proceso?

“Los demandantes vinculados a Elvis inician este proceso para hacer valer sus derechos exclusivos frente a una entidad que ha construido todo su modelo de negocio sobre la base de una infracción de los derechos de autor a una escala nunca antes vista. Los demandantes protegen con gran celo estas canciones icónicas”, escribió el abogado principal, Richard Busch.

¿Qué señala la demanda?

La demanda contra Anthropic señala que la empresa de inteligencia artificial utilizó 274 canciones de Presley para entrenar sus sistemas, desde éxitos como “All Shook Up”, “Can’t Help Falling in Love” y “Don’t Be Cruel”, hasta canciones menos conocidas.

¿Cuánto dinero están reclamando?

La demanda reclama $150.000 dólares por cada canción infringida, lo que suma aproximadamente 41 millones de dólares.

“‘Claude’ ha generado resultados que infringen los derechos de autor de prácticamente todas las canciones de todos los catálogos disponibles en internet, incluidas las Obras”, señala la demanda.

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“Incluso después de que la parte demandada supuestamente estableciera ‘salvaguardas’ tras ser demandada, en una de sus versiones más recientes, Claude sigue incurriendo en infracciones: cuando hace poco se le pidió recrear canciones específicas ‘para un público moderno’, Claude lo hizo y admitió:

“Estas versiones resultan muy similares a las originales: mantienen la misma estructura, reutilizan los mismos ganchos, aunque con ligeros cambios en la redacción, e incluyen estrofas, estribillos y puentes completos. Esto va más allá de estar “inspirado en” y pasa a reproducir la canción protegida por derechos de autor, incluso cuando se sustituye la letra”.