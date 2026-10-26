Harry Styles baila al ritmo de vals en el nuevo video de su más reciente sencillo “Coming Up Roses”

El cantautor y actor británico Harry Styles puso a prueba sus habilidades para el vals en el videoclip de “Coming Up Roses”, el sencillo más reciente de su cuarto álbum, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”.

¿Quiénes dirigen el video?

Para este video, Styles volvió a colaborar con el dúo de directores Bradley & Pablo, quienes estuvieron a cargo de los videos de los éxitos “Watermelon Sugar” y “Late Night Talking”.

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¿Qué se puede ver?

A lo largo del video, Styles baila el vals con distintas parejas, y luego una mujer realiza una danza interpretativa al ritmo de la canción.

Al final, todos se reúnen para una foto grupal, sonriendo ante la cámara.

¿Cuándo hizo el anuncio?

Styles dio a conocer el lanzamiento del videoclip durante el vigésimo séptimo de sus 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, el sábado por la noche.

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¿En qué anda Styles?

El cantante se encuentra actualmente inmerso en su gira “Together, Together”, cuya serie de presentaciones en el Madison Square Garden concluirá el 31 de octubre.

Finalizará esta etapa de la gira en Melbourne y Sídney durante los meses de noviembre y diciembre, para luego retomarla en Glendale, Arizona, en abril.