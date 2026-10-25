“Los que nos tienen que cuidar son los que nos van a pegar”: grave denuncia del técnico de Pereira

Alexis Márquez denunció agresiones: “los que nos tienen que cuidar son los que nos van a pegar” // Tomado de DIMAYOR

Alexis Márquez, entrenador de Deportivo Pereira, denunció agresiones contra integrantes de su equipo tras el empate frente a Once Caldas.

En rueda de prensa, el técnico aseguró que Walmer Pacheco y Santiago Aguilar fueron víctimas de situaciones de violencia en el estadio y pidió que los responsables reciban sanciones. Además, valoró el resultado conseguido por sus dirigidos y reconoció aspectos por mejorar en el funcionamiento colectivo.

Denuncia por agresiones

Márquez relató que una persona de logística habría intentado agredir a Walmer Pacheco, quien tuvo que cruzar una valla para evitar la situación. También aseguró que Aguilar recibió dos botellazos dentro del túnel.

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“Yo se lo dije al comisario de Dimayor porque eso no puede pasar. Sucede aquí y todo lo malo se copia, entonces pasa en otros estadios. ‘Fútbol en paz’ y los que nos tienen que cuidar son los que nos van a pegar. Increíble lo que pasó hoy acá, pero bueno, no pasó a mayores y esperamos que los responsables tengan una sanción de Dimayor y del club”, manifestó.

El entrenador insistió en que este tipo de hechos no deberían presentarse en los escenarios deportivos y pidió que se investigue lo sucedido.

Resultado valioso para Márquez

En cuanto al desarrollo del partido, Márquez destacó el compromiso defensivo de sus jugadores y la actuación del arquero Yimy Gómez, quien respondió cuando Once Caldas encontró espacios para atacar. “Los muchachos fueron muy aplicados defensivamente. Cuando el otro equipo encontró los espacios, la respuesta de Yimy fue muy buena”.

Sin embargo, reconoció que el equipo perdió precisión con el balón en el segundo tiempo, especialmente después de los cambios ofensivos del rival. “El resultado es muy positivo, pero hay que corregir bastante porque no podemos sufrir como sufrimos algunos pasajes del partido”, añadió.

La mirada hacia el futuro

Márquez explicó que los desplazamientos han condicionado el trabajo del equipo durante las últimas semanas. Debido a que Pereira no ha podido jugar en su estadio, el plantel ha tenido que trasladarse a otras ciudades como Yopal y Cali, situación que ha reducido el tiempo disponible para entrenar.

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El técnico señaló que espera aprovechar los próximos días para fortalecer el trabajo defensivo. También destacó la importancia de la fortaleza mental para afrontar los errores y mantener la confianza durante los partidos.

Finalmente, aseguró que el objetivo inmediato es sumar la mayor cantidad de puntos posible para evitar comenzar la próxima temporada comprometidos en la tabla del descenso.