Abelardo de la Espriella revela detalles del bombardeo contra el ELN en Cauca: esto se sabe

Este sábado se conocieron nuevos detalles del bombardeo que se ejecutó el pasado jueves, 22 de octubre, en la zona rural de El Tambo, Cauca. Lo que se conocía hasta el momento es que se había adelantado contra la estructura del ELN y que la acción militar se había producido en medio de las operaciones ofensivas que se desarrollaban contra las estructuras armadas ilegales del suroccidente del país.

En la tarde de ayer, el presidente Abelardo de la Espriella viajó a Cali para recibir toda la información de este bombardeo. Este domingo, se conoció el balance oficial de la operación llamada Ónix.

¿Cuál fue el balance del bombardeo en el Cauca?

El mandatario confirmó que la operación dejó 10 integrantes del ELN muertos, entre los cuales se encontraban alias ‘Marcos Pacífico’ y alias ‘Ochenta’ o también llamado alias ‘Murillo’, dos de los principales cabecillas de esa estructura.

Neftalí Riascos Alegría, conocido como alias ‘Marcos Pacífico’, es señalado por las autoridades como una de las principales figuras del ELN en el Cauca y estuvo más de 24 años en este grupo armado. Dirigía el Frente José María Becerra y tenía influencia sobre estructuras que operaban en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Su importancia en la organización está relacionada con el control territorial en el suroccidente colombiano.

De acuerdo con el mandatario, a alias ‘Marcos Pacífico’ se le atribuyen “más de 72 homicidios, el reclutamiento de cientos de menores, el desplazamiento forzado de más de quinientas personas y fue el cerebro detrás de todo ese levantamiento ilegal que promovió el terrorismo urbano durante los años 2019 y 2021. Con esta operación golpeamos una parte fundamental de la dirección del ELN en toda esa región”.

Asimismo, en este operativo que se adelantó contra el Frente José María Becerra, del Frente de Guerra Suroccidental, se logró la incautación de siete fusiles, una pistola y dos granadas. Además, fue ubicada un área campamentaria para aproximadamente 25 integrantes del grupo armado ilegal.