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25 oct 2026 Actualizado 13:46

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Política

¿De dónde salió el dinero? Presidencia dice que no destinó recursos para editar los libros de Petro

El Ministerio de las Culturas dijo que la Presidencia de la República se encargó de la edición, el diseño y la diagramación de “Las palabras del cambio”, pero la misma Presidencia aseguró que no destinó recursos ni firmó ningún documento para el proyecto.

¿De dónde salió el dinero? Presidencia dice que no destinó recursos para editar los libros de Petro

¿De dónde salió el dinero? Presidencia dice que no destinó recursos para editar los libros de Petro

¿De dónde salió el dinero? Presidencia dice que no destinó recursos para editar los libros de Petro
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La Presidencia de la República aseguró en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio que no destinó recursos ni se suscribió contrato, convenio, acta o memorando alguno para producir “Las palabras del cambio”, libros de una colección de diez tomos con discursos del expresidente Gustavo Petro.

Lo dicho por Presidencia de la República contrasta con lo afirmado por el Ministerio de las Culturas, el cual pagó $329.095.309 por la impresión de 30.000 ejemplares y aseguró que la edición, corrección, diseño y diagramación era responsabilidad de Presidencia.

Fuentes: Ministerio de las Culturas (MC37588E2026), Presidencia (OFI26-00067311), El Espectador.

Fuentes: Ministerio de las Culturas (MC37588E2026), Presidencia (OFI26-00067311), El Espectador.

Fuentes: Ministerio de las Culturas (MC37588E2026), Presidencia (OFI26-00067311), El Espectador.

Fuentes: Ministerio de las Culturas (MC37588E2026), Presidencia (OFI26-00067311), El Espectador.

Lo que dice la Presidencia sobre recursos que financió el libro de Petro

En el oficio OFI26-00067311, del 19 de octubre de 2026, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) señaló que “no destinó recursos públicos de manera específica para la producción editorial o la impresión de la obra” y también afirmó no haber encontrado contratos, convenios ni otro documento relacionado con la colección.

Según la entidad, el Grupo de Discursos y Mensajes de la Jefatura de Despacho Presidencial fue el encargado de la recopilación de los discursos, corrección de estilo y diagramación, como parte de sus “funciones institucionales ordinarias”. No precisó cuánto tiempo ni cuánto dinero se dedicó a ese trabajo.

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La versión de MinCultura

El Ministerio de las Culturas había respondido en agosto a Caracol Radio que “los procesos relacionados con edición, corrección, diseño y diagramación corresponden a la asignación, seguimiento y ejecución presupuestal” del DAPRE, “entidad encargada de la coordinación del proyecto”. Y que los $329.095.309 cubrieron la impresión y que esa suma “no corresponde necesariamente al costo total de producción editorial del proyecto”.

El Espectador informó en junio que el DAPRE había contratado editores, diseñadores, diagramadores y correctores para el proyecto.

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¿Dónde están los 30.000 libros?

Sobre el destino de los ejemplares hay versiones distintas:

FuenteCuándoDestino informado
El EspectadorJunio de 20261.700 instituciones del país
Ministerio de las Culturas, en respuesta divulgada por María Fernanda CabalJulio de 20261.547 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Ministerio de las Culturas, respuesta a Caracol Radio MC37588E202613 de agosto de 2026La Red de Bibliotecas Públicas del país, sin precisar cifras
Presidencia, respuesta a Caracol Radio OFI26-0006731119 de octubre de 2026La Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional, y “un número reducido” a organizaciones sociales, instituciones e investigadores
Cuatro versiones sobre el destino de los 30.000 libros

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Cuatro versiones sobre el destino de los 30.000 libros

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La Presidencia de la República informó de la no existencia de copias físicas y señaló que la distribución finalizó el 31 de julio, 7 días antes de que Petro entregara el poder. No dio información sobre el autor, los derechos ni si la obra tiene ISBN.

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