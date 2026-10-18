Festivos en Colombia 2026: Calendario completo TODOS los feriados del año ¿Cuándo es Semana Santa?

Colombia es uno de los países con más días festivos en el mundo. Según ‘Public Holidays Global’, el territorio nacional está dentro del top 5 de países de América Latina con más festivos.

Siendo así, estos días son los más anhelados por los trabajadores y estudiantes colombianos, pues es el momento perfecto para salir de la rutina y tomar un descanso fuera de las jornadas laborales y académicas.

Es por eso que en Caracol Radio le contamos cuál es el próximo día festivo tendrá para aprovechar y salir de la rutina.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia y qué se celebra?

El próximo festivo en Colombia será el lunes 2 de noviembre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de Todos los Santos. De acuerdo con el calendario de días festivos publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta jornada forma parte de los días de descanso reconocidos en el país.

El descanso corresponderá al lunes 2 de noviembre, después del sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

¿Qué se celebra el Día de Todos los Santos?

El Día de Todos los Santos es una celebración de tradición católica dedicada a recordar a los santos reconocidos oficialmente por la Iglesia y a aquellos que no cuentan con una conmemoración individual en el calendario religioso.

El Banco de la República explica que esta festividad religiosa recuerda a todos los santos, tanto a los conocidos como a los desconocidos dentro del santoral de la Iglesia católica.

Aunque la fecha tradicional de esta celebración es el 1 de noviembre, en Colombia el descanso remunerado se trasladará al lunes 2 de noviembre de 2026.

¿Por qué el festivo se corre al lunes?

El traslado de algunos días festivos está establecido en la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. Esta norma determina cuáles celebraciones deben trasladarse al lunes siguiente cuando su fecha no coincide con ese día de la semana.

El artículo primero incluye el 1 de noviembre entre las festividades cuyo descanso remunerado se mueve al lunes siguiente. La disposición también contempla que, cuando estas celebraciones coinciden con un domingo, el descanso remunerado pasa igualmente al lunes.

Por esta razón, en 2026 el Día de Todos los Santos se celebrará el domingo 1 de noviembre, pero el festivo laboral será el lunes 2 de noviembre.

¿Cuáles son los festivos que quedan en Colombia en 2026?

Según el calendario de días festivos del Ministerio de Hacienda, después del Día de Todos los Santos, los colombianos tendrán otras tres jornadas festivas antes de terminar el año:

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Independencia de Cartagena. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas corresponden a las jornadas incluidas en el calendario nacional de festivos de 2026.