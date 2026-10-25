Video: Camilo Durán vuelve a marcar y le da un nuevo triunfo al Celtic de Escocia. (Photo by Paul Devlin/SNS Group via Getty Images) / Paul Devlin - SNS Group

El domingo 25 de octubre el Celtic derrotó al Hibernian en su visita al Easter Road, por la décima fecha de la Liga Escocesa. El colombiano Camilo Durán marcó el 2-1 final a favor de su equipo y sigue con su racha goleadora. El delantero ya suma seis goles y cinco asistencia en diez partidos de Liga.

Diez goles y contando

El Samario ya suma diez goles en la temprada sumando todas las competiciones, además de cinco asistencias. Su más reciente gol, frente al Hibernian, significó el sexto en liga. A la altura del minuto 43′ el delantero recupera un balón al borde el área y saca un zurdazo al palo lejano que terminó por cerrar la remontada de su equipo.

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Durán jugó 72′ minutos y tuvo un total de cuatro remates, solo uno de ellos al arco, además, metió un pase clave y tuvo una gran chance creada. Gracias a su gol, el partido terminó 2-1 y dejó al club en la primera posición del campeonato con 27 puntos en 10 partidos, únicamente perdiendo ante el Rangers, que es segundo con 23 unidades.

Gran regreso al equipo

Desde su vuelta al Celtic, tras debutar con la absoluta de la Selección Colombia, el futbolista ha jugado cinco partidos y ha marcado en cuatro de ellos, únicamente yéndose en blanco en la derrota 2-1 contra el Celta de Vigo, por Europa League.

En el resto de partidos, el colombiano marcó en la victoria contra el Motherwell, en la derrota contra el Benfica en torneo internacional y contra el Hearts, partido en el cual también metió dos asistencias.

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Lo que viene para el Celtic

El equipo de Durán tendrá que jugar como local por Liga contra el Dundee United el próximo miércoles 28 de octubre, luego visitará al Falkirk, también por campeonato nacional y luego recibe al Besiktas en un duelo clave por la fase de liga de la Europa League, pues el conjunto escocés ocupa la penúltima casilla con cero puntos en tres partidos.