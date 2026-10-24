“No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre la JEP”: María Clara Posada responde a Defensoría

Sigue la polémica alrededor de las denuncias que se han conocido sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. En las últimas horas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció por la “campaña de desprestigio y desinformación” que se estaría dando contra la JEP y especialmente contra la magistrada Julieta Lemaitre.

De acuerdo con la defensora, algunos ataques han sido personales y cuentan con expresiones de violencia de género que afectan tanto el buen nombre y dignidad de la magistrada como la independencia judicial y debilitan la confianza en la administración pública.

¿Qué respondió la senadora María Clara Posada?

En un comunicado, la senadora indicó que no va a rectificar y que se mantendrá denunciando las irregularidades que encuentre en la entidad. Se defendió señalando que “lo que usted (defensora Iris Marín) llama ‘contextualizar’ no puede significar imponer su versión de los hechos. Rectificar una información falsa es una cosa; exigir que se abandone un juicio crítico porque incomoda a funcionarios es otra. La Constitución protege el disenso, no solo la coincidencia con las autoridades”.

Aseguró que considera impropias las imágenes y videos que ella ha revelado sobre la JEP, pues considera que es impropio el “trato observado hacia quien integró la dirección de una organización responsable de secuestros y crímenes atroces”. Ninguna decisión judicial posterior borra esa historia ni impide contrastar dicho trato con el dispensado a una víctima”.

Finalmente, criticó que la Defensoría del Pueblo se refiriera a estos hechos y no lo hiciera con otros grandes temas que ella considera que deberían ser de interés para la entidad. “Le incomoda que divulgue videos sobre esas actuaciones, pero echo de menos un pronunciamiento suyo sobre el cumplimiento de los compromisos de entrega de bienes de las FARC”, aseguró Posada.

Le puede interesar: María Clara Posada responde a magistrada Lemaitre: “La verdad no es descontextualizar”