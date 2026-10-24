Plantón en Colegio Carlos Pizarro León de Bosa: comunidad educativa pide no cambiar su nombre

Durante este viernes 23 de octubre, decenas de personas, pertenecientes a la comunidad educativa del Colegio Carlos Pizarro León, ubicado en la Localidad de Bosa, realizaron un plantón frente a las instalaciones, en rechazo un Proyecto de Acuerdo presentado por el concejal Julián Uscátegui.

El documento presentado el pasado lunes 19 de octubre en el Cabildo Distrital, pide que ningún colegio público del Distrito, ni sus sedes, bibliotecas, aulas o escenarios, lleve el nombre de personas que hayan pertenecido a grupos armados al margen de la ley como es el caso de Carlos Pizarro Leongómez.

“Un colegio le dice a un niño a quién debe admirar. No podemos pedirles a nuestros estudiantes que rechacen la violencia mientras estudian bajo el nombre de quienes la ejercieron. Los colegios de Bogotá deben honrar a las víctimas, a los maestros, a los científicos y a quienes construyeron país sin empuñar un arma”, afirmó el concejal Julián Uscátegui.

Esto en línea con las indicaciones del gobierno nacional de retirar de lugares públicos elementos alusivos a Carlos Pizarro, quien fue el líder del M-19. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella solicitó a la Ministra de Cultura, Paola Holguín, retirar de lugares públicos cualquier elemento que tuviera relación con el máximo comandante del M-19: “nunca más los terroristas tendrán un lugar como si fueran próceres de la patria” aseguró el mandatario.

El proyecto presentado por el concejal del Centro Democrático aún no ha iniciado sus debates; su trámite se podrá demorar varios meses.