Cayó cargamento en Corabastos: pretendían ocultar 270 kilos de pólvora entre verduras

En Corabastos, las autoridades sorprendieron a un ciudadano transportando pólvora en un camión que no contaba con las condiciones de seguridad ni la señalización requeridas para este tipo de elementos.

Al momento de la inspección, la policía de Kennedy halló 7.488 unidades de material pirotécnico en un camión que estaba listo para recibir una carga de alimentos; según la información recaudada por las autoridades, esta persona pretendía camuflar el material bajo una carga de verduras para trasladarlo a otro punto de la ciudad.

“En desarrollo de planes de inspección y vigilancia, uniformados de la Subestación de Policía Corabastos, en la localidad de Kennedy, incautaron 7.488 unidades de material pirotécnico. El procedimiento se llevo a cabo en la bodega 24. El ciudadano no contaba con los permisos necesarios para transportar estos elementos”, aseguró Mayor Laura Calderón, Comandante Subestación de Policía Corabastos.

En total, fueron incautados 7.488 unidades de pólvora, entre voladores y mechas, con un peso aproximado de 270,4 kilogramos. Estos elementos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva destrucción.