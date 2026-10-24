El Metro de Bogotá carga solo con un vacío que le corresponde a la Nación

La capital de la República está sola en un tema que debe regular la Nación y tendrá que solucionarlo con un decreto distrital y estándares internacionales. “En Colombia no existe una ley, decreto o resolución que regule la operación sin conductor”, respondió la Empresa Metro a un derecho de petición de Caracol Radio, en el oficio PQRSD-S26-01475 del 20 de octubre de 2026.

Es un vacío a nivel nacional, no de Bogotá. Es un tema que le corresponde solucionar a la Nación a través del Ministerio de Transporte, pero no se ha hecho.

Cuadro 1. Lo que preguntó Caracol Radio y lo que respondió la Empresa Metro de Bogotá

Pregunta Respuesta ¿Existe una norma que regule la operación de trenes sin conductor? No. La entidad dice apoyarse en estándares internacionales y en el Decreto 497 de 2023 de Bogotá. ¿Qué entidad autorizará la operación comercial y con qué norma? El Distrito de Bogotá, mediante un decreto que expedirá antes de la operación. ¿Quién contrató a ITALCERTIFER y por qué valor? La interventoría, dentro del Contrato 148 de 2020. Su costo hace parte de ese contrato. ¿Cuándo empiezan las pruebas y hasta cuándo hay plazo para el plan de personal? Septiembre de 2027 para ambas cosas.

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, oficio PQRSD-S26-01475 del 20 de octubre de 2026.

Le puede interesar: ¿Qué localidades atravesará la línea 2 del Metro de Bogotá?: Serán 11 estaciones en 15,5 kilómetros

Sin conductor y sin norma

La Línea 1 del Metro de Bogotá operará con el máximo nivel de automatización internacional de trenes conocido como el GoA4. Es un nivel que no requiere conductor ni personal a bordo encargado de manejar el tren.

Según lo señala la misma Empresa Metro, esa operación se fundamenta en “la homologación de Estándares Internacionales y los Planes de Movilidad Sostenible”, y en decretos de Bogotá como el 497 de 2023. Según la descripción de la entidad, ese decreto integra las líneas de metro a la red de movilidad de la ciudad, pero no regula la operación de los trenes.

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, oficio PQRSD-S26-01475 del 20 de octubre de 2026. Ampliar Fuente: Empresa Metro de Bogotá, oficio PQRSD-S26-01475 del 20 de octubre de 2026. Cerrar

Leer más: ¿Dónde empieza y dónde termina metro de Bogotá? Primera línea recorrerá 23 kilómetros en 27 minutos

Un vacío con el que tiene que cargar Bogotá

La entidad cita algunas leyes nacionales como marco: la 86 de 1989, la 310 de 1996 y la 105 de 1993, que hablan sobre los principios del transporte masivo, financiación y funcionamiento del sistema de transporte, pero en ninguna parte mencionan trenes sin conductor. Le corresponderá al Distrito reglamentar por su cuenta y asumir la responsabilidad, ya que la Nación no lo ha hecho.

Cómo se garantizará la seguridad

ITALCERTIFER, una empresa italiana, será la encargada de evaluar independientemente la seguridad del metro de Bogotá. Esta empresa no fue contratada por la Empresa Metro, sino por la interventoría, mediante el contrato 148 de 2020.

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, oficio PQRSD-S26-01475 del 20 de octubre de 2026. Ampliar Fuente: Empresa Metro de Bogotá, oficio PQRSD-S26-01475 del 20 de octubre de 2026. Cerrar

Pruebas en 2027

El inicio de las pruebas, certificación y puesta en marcha se espera para septiembre de 2027. Hasta ese momento tiene plazo el concesionario Metro Línea 1 para entregar el plan de personal o el número de personas que operarán y vigilarán el sistema.

Fuente: Empresa Metro de Bogotá, respuestas a derechos de petición de Caracol Radio. Ampliar Fuente: Empresa Metro de Bogotá, respuestas a derechos de petición de Caracol Radio. Cerrar

Lo que necesita Bogotá de la Nación

Apoyo, principalmente, con la creación de un marco legal que permita al sistema metro rodar con parámetros nacionales y una regulación clara.

Leer más: ¿Dónde empieza y dónde termina metro de Bogotá? Primera línea recorrerá 23 kilómetros en 27 minutos