Hurto en Cali deja tres policías heridos, un presunto delincuente muerto y otro capturado - redes sociales

Tres policías heridos y un presunto delincuente muerto dejó un enfrentamiento armado registrado en la calle 26 con carrera 5, en el barrio La Floresta, en Cali.

Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían intentado hurtar las pertenencias de un policía que se encontraba de civil a las afueras de un reconocido supermercado del sector.

Una patrulla que transitaba por la zona llegó al lugar y, presuntamente, fue recibida a disparos por los dos hombres. El intercambio de disparos desencadenó una balacera que dejó heridos a los tres uniformados.

La situación más delicada es la de una patrullera que recibió un disparo en la cabeza. La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece en una unidad de cuidados intensivos y en estado crítico. Fue sometida a una intervención quirúrgica, según la última información conocida.

Los otros dos policías lesionados son el compañero de patrulla de la uniformada y el policía que se encontraba de civil cuando habría ocurrido el intento de hurto.

Durante la reacción policial, uno de los presuntos asaltantes murió en el lugar de los hechos y el segundo fue capturado.