Ibagué prepara controles y actividades de prevención para evitar quemados con pólvora en fin de año

Ad portas de iniciar la temporada de fin de año, las autoridades de salud de Ibagué iniciaron la preparación de las estrategias con las que buscan reducir las lesiones ocasionadas por el uso de pólvora.

La secretaria de Salud municipal, Jennifer Guzmán, señaló que las acciones estarán enfocadas en sensibilizar a la ciudadanía sobre los peligros de manipular estos elementos y promover comportamientos responsables durante las celebraciones.

El balance de la temporada anterior, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, es de 17 personas quemadas por pólvora en la capital tolimense, de las cuales cinco son menores de edad. A estos casos se suma una persona lesionada que fue reportada en julio de este año.

“La tendencia es a generar mensajes de prevención porque sabemos que, aunque hay un decreto municipal que da unos lineamientos, tenemos personas que aún tienen este tipo de actividades muy arraigadas en sus comportamientos y celebraciones. El llamado es a prevenir”, dijo la funcionaria.

Con este antecedente, las autoridades buscan anticiparse a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, reforzando los mensajes preventivos y preparando operativos de control para evitar que se repita este panorama.

“Cada año un lesionado de pólvora es una familia que sufre, es una persona que se queda con secuelas para toda la vida, es una situación que genera muchas dificultades en el entorno. En la medida de los posible, evítelo, debe ser usado solo por profesionales”, puntualizó.