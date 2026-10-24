Del Guainía a Bogotá: llega un nuevo Mercado Campesino con productos tradicionales a la capital

Los Mercados Campesinos Bogotanos son una estrategia que busca abrir oportunidades para que los productores de diferentes regiones del país “lleguen directamente a nuevos compradores, fortalezcan sus ingresos y den a conocer la riqueza de sus territorios”.

Lea también: Mercado Campesino en Bello busca conectar a productores con consumidores

Esta vez, el invitado especial es el departamento del Guainía, que con las tradiciones de sus comunidades y el trabajo de sus productores, llega este sábado al Parque Alcalá de 7 de la mañana a 4 de la tarde. “Lo que trajo el río”, es el nombre que lleva esta jornada organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza con la Gobernación del Guainía, y que contará con la participación de 14 productores y emprendedores de Guainía y Bogotá.

Los asistentes podrán encontrar diferentes productos cómo artesanías, dulces, chips de plátano y yuca, salsas, mermeladas, miel, chocolate, casabe, harinas, bebidas naturales y pulpas de frutos amazónicos. También tendrán la posibilidad de probar platos tradicionales del departamento cómo el ajicero de pescado y el pescado moquiado , y de disfrutar de presentaciones de danza y música.

Ampliar Cerrar

Con todo, se espera que el Mercado Campesino pueda generar conexiones comerciales entre productores y compradores, restaurantes, hoteles y demás establecimientos comerciales en Bogotá.

El departamento del Guainía es un territorio amazónico donde las comunidades indígenas conservan conocimientos, prácticas y tradiciones que forman parte importante de la tradición agroalimentaria del país.

Le puede interesar: Guayacán Orquesta presenta ‘40 años después’, un álbum que revive diez de sus grandes éxitos

Así las cosas, “la participación del Guainía nos permite acercar a la ciudadanía sus sabores y saberes, mientras promovemos el comercio y la integración regional”, concluyó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, que invita a la ciudadanía a esta cita en el Parque Alcalá de Bogotá.