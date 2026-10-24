Del Guainía a Bogotá: llega un nuevo Mercado Campesino con productos tradicionales a la capital
Una nueva edición de los Mercados Campesinos Bogotanos invita a la ciudadanía a encontrarse este sábado en el Parque Alcalá, donde podrá encontrar una amplia apuesta gastronómica tradicional del departamento del Guainía.
Los Mercados Campesinos Bogotanos son una estrategia que busca abrir oportunidades para que los productores de diferentes regiones del país “lleguen directamente a nuevos compradores, fortalezcan sus ingresos y den a conocer la riqueza de sus territorios”.
Lea también: Mercado Campesino en Bello busca conectar a productores con consumidores
Esta vez, el invitado especial es el departamento del Guainía, que con las tradiciones de sus comunidades y el trabajo de sus productores, llega este sábado al Parque Alcalá de 7 de la mañana a 4 de la tarde. “Lo que trajo el río”, es el nombre que lleva esta jornada organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza con la Gobernación del Guainía, y que contará con la participación de 14 productores y emprendedores de Guainía y Bogotá.
Los asistentes podrán encontrar diferentes productos cómo artesanías, dulces, chips de plátano y yuca, salsas, mermeladas, miel, chocolate, casabe, harinas, bebidas naturales y pulpas de frutos amazónicos. También tendrán la posibilidad de probar platos tradicionales del departamento cómo el ajicero de pescado y el pescado moquiado , y de disfrutar de presentaciones de danza y música.
Con todo, se espera que el Mercado Campesino pueda generar conexiones comerciales entre productores y compradores, restaurantes, hoteles y demás establecimientos comerciales en Bogotá.
El departamento del Guainía es un territorio amazónico donde las comunidades indígenas conservan conocimientos, prácticas y tradiciones que forman parte importante de la tradición agroalimentaria del país.
Le puede interesar: Guayacán Orquesta presenta ‘40 años después’, un álbum que revive diez de sus grandes éxitos
Así las cosas, “la participación del Guainía nos permite acercar a la ciudadanía sus sabores y saberes, mientras promovemos el comercio y la integración regional”, concluyó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, que invita a la ciudadanía a esta cita en el Parque Alcalá de Bogotá.