DIAN anunció subasta de joyas, relojes y más en octubre 2026: fecha y paso a paso de cómo participar

DIAN subasta vehículos, joyas, relojes y más en marzo 2026: Conozca el catálogo y cómo participar. Grok

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una nueva subasta pública virtual que incluye joyas, metales preciosos, piedras preciosas y relojes ubicados en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Pereira.

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Además de su función de recaudo, fiscalización y control aduanero, la DIAN se encarga también de ofrecer en subasta las mercancías decomisadas o abandonadas que terminan bajo su poder, como resultado de las labores de control de la entidad.

¿Cuándo será la próxima subasta de la DIAN?

De acuerdo con el cronograma oficial, la subasta se llevará a cabo desde las 8:00 a. m. del lunes 19 hasta las 2:30 p. m. del viernes 23 de octubre de 2026, a través de El Martillo del Banco Popular.

La entidad invitó a todas las personas interesadas en participar a adelantar el proceso de registro en El Martillo, donde también podrán consultar el catálogo y la descripción de todas las mercancías incluidas.

Allí podrán revisar el número de lote, el precio base, las características y las condiciones de compra. La entidad recordó que para presentar ofertas se requiere una cuenta bancaria habilitada para pagos por PSE y constituir el depósito correspondiente.

Conviene mencionar que, los bienes se venden en el estado en el que se encuentran; por eso es fundamental revisar las características y demás orientaciones generales.

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Paso a paso para participar en la subasta de la DIAN

Para participar en la próxima subasta de joyas, relojes y más artículos, por la DIAN, las personas deberán seguir los siguientes pasos:

Ingrese a https://www.elmartillo.com.co/inicio y regístrese con su información de contacto. Si ya tiene una cuenta, ingrese con su usuario y contraseña.

y regístrese con su información de contacto. Si ya tiene una cuenta, ingrese con su usuario y contraseña. Verifique que cuenta con una cuenta corriente o de ahorros, de cualquier entidad bancaria del país, habilitada para efectuar pagos mediante PSE.

Revise el catálogo e identifique el lote de su interés. Consulte el precio base, la ubicación, las características, las condiciones de compra y la información de exhibición, cuando aplique.

Durante el periodo de la subasta, ingrese con su usuario y contraseña y seleccione la opción “Sala de subastas virtuales”.

Constituya el depósito virtual mediante el botón de pagos seguros en línea PSE, disponible en el menú “Mi Cuenta - Constituye tu depósito”.

Una vez aprobado por la entidad bancaria, el depósito aparecerá en la opción “Consulte sus pagos PSE” y en la Sala de subastas virtuales.

Elija el lote por el que desea ofertar, seleccione el depósito que utilizará y presente su oferta. El sistema indicará el valor vigente.

Revise el cronómetro de cada lote hasta que finalice la recepción de ofertas.

En el caso de que la oferta sea adjudicada, el participante recibirá el acta por correo electrónico y deberá pagar el saldo dentro de los cuatro días hábiles siguientes. Posteriormente, la DIAN adelantará los trámites de compraventa, facturación y entrega.

Si no resulta adjudicatorio, la DIAN explicó que El Martillo del Banco Popular devolverá el depósito a la misma cuenta desde la cual se efectuó el pago, de acuerdo con los tiempos y condiciones de la plataforma.

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