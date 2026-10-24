Presidencia de Congreso alerta suplantación de Honorio Henríquez: así se hacen pasar por el senador

A través de un comunicado, la presidencia del Congreso informó que el senador Honorio Henríquez estaría siendo víctima de suplantación por parte de unos delincuentes que estarían suplantando su voz con ayuda de inteligencia artificial.

Tras recibir varias denuncias, las autoridades comenzaron las investigaciones y pudieron identificar dos líneas telefónicas desde las que se estarían cometiendo las suplantaciones. Según lo indicado, las llamadas serían desde estos números: 3213401065 y 3203925074.

Sobre esta situación, se hace un llamado a la comunidad para que no entreguen información personal, ni hagan caso a comunicaciones que no vengan directamente desde los canales oficiales. Asimismo, recomiendan no realizar transferencias de dinero, ni atender solicitudes de ningún tipo que pueda afectar o afectar su seguridad o la de otras personas.

Adicionalmente, se invita a los ciudadanos a que denuncien si reciben llamadas o mensajes de estos números o si tienen indicios de una posible suplantación, así como a guardar las evidencias para presentarlas al momento de hacer la denuncia. Por el momento, las autoridades siguen investigando las denuncias ya presentadas y están pendientes de nuevos movimientos para así dar con el paradero de los responsables.

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Más denuncias de suplantación en el Congreso

Esta no sería la primera vez que un congresista es víctima de suplantación por cuenta de herramientas de inteligencia artificial que recrean las voces de los funcionarios. En septiembre de este año, el senador Óscar Barreto Quiroga denunció que los delincuentes habrían manipulado sus contenidos publicados en las redes sociales para promover falsas plataformas de inversión.

Tras conocerse estos hechos, el congresista le pidió a la ciudadana abstenerse de entregar datos y denunciar si tenía sospechas de suplantación.

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