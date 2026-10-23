Tiroteo cerca de París deja una persona muerta y es calificado como atentado terrorista

Mientras el presidente Emmanuel Macron denunció un ‘atentado terrorista racista’, las autoridades encontraron un explosivo en la casa del atacante. (Foto: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó un “atentado terrorista racista”, después que un hombre abriera fuego a bordo de un auto cerca de París, matando a una persona e hiriendo a otras cinco.

“Es un punto de inflexión porque es la primera vez que hay un acto terrorista planificado para matar a nuestros compatriotas, a nuestros hijos, por el color de su piel o por la religión que les atribuimos”, dijo Macron en Trappes, al suroeste de París, donde se produjo el ataque.

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“Artefacto trampa”

El autor de los tiroteos había preparado un dispositivo trampa en su casa, indicó la Fiscalía Antiterrorista, previsiblemente para que explotara cuando llegaran las fuerzas del orden.

En el segundo comunicado publicado sobre este ataque, la Fiscalía señaló que se ha arrestado a un familiar directo del sospechoso, identificado como Kévin T., nacido en 1987, que no tenía antecedentes por radicalismo pero sí cuatro condenas ya purgadas.

La Fiscalía, que investiga los hechos como un presunto atentado terrorista de motivación racista, agregó que el presunto autor de los hechos no había sido todavía interrogado.

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Explosivo listo

Cuando los agentes llegaron a su domicilio en la localidad de Plaisir, cerca de donde tuvieron lugar los tiroteos, encontraron un dispositivo explosivo preparado con un detonador.

Consistía en tres cilindros de gas y cables eléctricos conectados a un temporizador.

La Fiscalía señaló que, en el vehículo del sospechoso, desde el que efectuó los disparos, un Renault Clio, se encontró una metralleta tipo Sten y una bomba lacrimógena.