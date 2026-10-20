Expulsan a ciudadano francés señalado de presuntos vínculos con Los Costeños

Alias ‘Traore’ vuelve a quedar en la mira de las autoridades por narcotráfico

La Policía Nacional, en coordinación con Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación, logró la expulsión del territorio colombiano de un ciudadano francés conocido con el alias de ‘Traore’, quien sería presunto integrante del grupo delincuencial organizado Los Costeños.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el extranjero fue capturado en el municipio de Soledad, Atlántico, durante el operativo Blindaje 360 que lideró el presidente Abelardo de la Espriella.

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El ciudadano francés ya había sido capturado en diciembre de 2022 por hechos relacionados con narcotráfico. Las investigaciones señalan que, presuntamente, contactaba a personas de escasos recursos económicos o en condiciones de vulnerabilidad para convencerlas de viajar a Europa transportando sustancias estupefacientes, que al parecer eran adheridas a sus cuerpos u ocultadas en sus equipajes.

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Sandra Liliana Rodríguez Castro, destacó la coordinación entre las instituciones para combatir las actividades criminales y evitar que ciudadanos extranjeros utilicen el territorio nacional para facilitar delitos.

“Son acciones articuladas, planeadas y ejecutadas para contrarrestar el delito, no solo frente a quienes lo cometen en nuestro país, sino también frente a ciudadanos extranjeros que pretendan utilizar nuestra ciudad para desarrollar actividades criminales”, afirmó la oficial.

La expulsión de ‘Traore’ hace parte de las acciones de las autoridades para combatir las estructuras delincuenciales en Barranquilla y su área metropolitana.

Durante el megaoperativo desarrollado el pasado viernes 16 de octubre, fueron capturadas 72 personas vinculadas con varias estructuras criminales.