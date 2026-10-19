“Los estudiantes están marchando por condiciones justas”: Villegas sobre las protestas en Francia

A raíz de los hechos que están sucediendo en Francia con las protestas estudiantiles, el profesor Luis Fernando Villegas que se encuentra en París, pasó por los micrófonos de 6 AM W y dio a conocer su punto de vista con estas manifestaciones, no vistas en muchos años.

“La violencia desafortunadamente es la única manera de hacerse escuchar, porque estos reclamos no son de ayer, ni de hace un año, ni cinco años, ni diez años, son de casi 20, 30 años, Julio, que los estudiantes están marchando y pidiendo solamente condiciones justas de aprendizaje, solamente eso, condiciones justas.” Afirmó Villegas ante los fuertes actos de violencia en los últimos días

También aseguró que en estos hechos, están involucrados población inmigrante, debido a que esta población no se ha logrado integrar en su totalidad con la comunidad francesa, lo que hace que ellos también se unan a estas manifestaciones, reclamando ser parte de la sociedad francesa.

Por su parte, el profesor aseguró que es muy complicado decir quienes son las personas que participan en esas manifestaciones pues el asistió a una marcha, “La mayoría de las marchas de los estudiantes, una gran mayoría, en casi ninguna no hay violencia. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar en una y todo estuvo muy bien, habían chicos, habían padres, cantando, caminando...”

Según Juan Fernando, existen también grupos que marchan para generar caos, denominados ‘Los Black Blocks’ que son aquellos que se suman a las manifestaciones para sembrar temor y caos independientemente de cuál sea la razón, no existe un objetivo claro, su misión, según afirma, es destruir todo a su paso.

Según Macrón, el presidente de Francia, se destinaron 10 billones de euros al sistema educativo francés, pero no hay nada concreto, ni una solución clara al respecto de las peticiones de los estudiantes, “Macron ya es poco lo que puede hacer está absolutamente de salida y en unos niveles de popularidad mínimo”.

“Yo, por ejemplo, como profesor, cuando voy a una marcha, me descuentan un día de salario, pero un estudiante pierde un día de clase, es decir, no pierde nada, va a manifestar, va a caminar, va a cantar, va a luchar, va a tirar una que otra pieza, etcétera”. Explicó Villegas sobre los estudiantes que se unen a las marchas.

“Incluso se habla muy poco, pero las universidades también están cerradas, no solamente en los liceos, si no también en las universidades”. Asimismo, las protestas se están opacando de su motivo inicial debido que se han unido diferentes gremios como los agricultores, parte de bomberos, extranjeros y a su vez, los chalecos amarillos, que son populares desde hace décadas por sus manifestaciones tan agresivas.

Finalmente, cerró diciendo que “la gente aquí en Francia está tomando conciencia y diciendo esto es la culpa de las políticas del actual presidente”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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