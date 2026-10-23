Este es el listado de brigadieres generales que ascenderían al grado de mayor general en las FFMM

El Gobierno incluyó a 18 oficiales de las Fuerzas Militares en el decreto que contempla su ascenso al grado de mayor general o vicealmirante, entre ellos el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, imputado por la Fiscalía en un proceso penal relacionado con presuntas irregularidades en un procedimiento militar en el Cauca. Las promociones tendrán efectos a partir del primero de diciembre de 2026, de acuerdo con el Decreto 1591 del 22 de octubre.

En el listado también aparecen el general Rodolfo Morales Franco, segundo comandante del Ejército Nacional; el general Óscar Leonel Murillo Díaz, director de la Escuela Superior de Guerra, quien regresó al servicio activo durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella; y el general Yor William Cotua Muñoz, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército.

Estos son los 18 oficiales incluidos en el decreto para ascender al grado de mayor general o vicealmirante:

Federico Alberto Mejía Torres

Óscar Leonel Murillo Díaz

Javier Hernando Africano López

Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe

Rodolfo Morales Franco

Edilberto Cortés Moncada

Carlos Alberto Padilla Cepeda

Gerardo Ortiz Ramírez

Yor William Cotua Muñoz

Eduardo Alberto Arias Rojas

Luz Adriana Tabares Trujillo

José Benjamín Perdomo Álvarez

Omar Yesid Moreno Oliveros

Wilson Mauricio Martínez Londoño

Víctor Alexander Celis Herrera

Gustavo Adolfo Ramírez Gómez

Danysh Adey Forero Camacho

Alejandro Vélez Ospina

Por otra parte, el decreto contempla el ascenso de otros 22 oficiales al grado de brigadier general o contralmirante, para un total de 40 uniformados. La lista está integrada por los siguientes nombres:

Carlos Augusto Romero Balcucho

Javier Mauricio Londoño Parra

Johny Hernando Bautista Beltrán

Alex Guillermo Tarazona Zambrano

Jairo Antonio Castillo Colorado

Leonardo Mauricio Bastos Martínez

Manuel Enrique Zafra Mejía

Jorge Ernesto Mejía Giraldo

Edwin Germán Fierro Monje

Juan Gabriel Giraldo Castañeda

Jorge Adrián Guerra Rivas

Jairo Eligio Orobio Sánchez

Javier Augusto Bermúdez Echavarría

Carlos Andrés Rodríguez Martínez

Wilson Miguel Zarabanda Fuentes

Carlos Arturo Hincapié Medina

Douglas Saavedra Hernández

Juan Fernando Carmona Cardona

Carlos Eduardo Luque Ochoa

Geovanni Andrés Cortés Molina

Farid Felipe Fonseca Bahamón

José Benedicto Solano Vargas

Según el decreto, las promociones fueron recomendadas por unanimidad por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares durante sesiones realizadas el 28 de septiembre y el 7 de octubre de 2026. Las promociones contempladas en el documento tendrán efectos a partir del primero de diciembre.

El ascenso de los oficiales generales y de insignia debe contar con la aprobación del Senado de la República, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución Política. Por tanto, aunque el decreto contempla las promociones a partir del primero de diciembre de 2026, estas deben surtir el trámite correspondiente ante el Senado.