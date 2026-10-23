Este es el listado de brigadieres generales que ascenderían al grado de mayor general en las FFMM
El ascenso de los oficiales deberá contar con la aprobación del Senado de la República, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución Política.
El Gobierno incluyó a 18 oficiales de las Fuerzas Militares en el decreto que contempla su ascenso al grado de mayor general o vicealmirante, entre ellos el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, imputado por la Fiscalía en un proceso penal relacionado con presuntas irregularidades en un procedimiento militar en el Cauca. Las promociones tendrán efectos a partir del primero de diciembre de 2026, de acuerdo con el Decreto 1591 del 22 de octubre.
En el listado también aparecen el general Rodolfo Morales Franco, segundo comandante del Ejército Nacional; el general Óscar Leonel Murillo Díaz, director de la Escuela Superior de Guerra, quien regresó al servicio activo durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella; y el general Yor William Cotua Muñoz, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército.
Estos son los 18 oficiales incluidos en el decreto para ascender al grado de mayor general o vicealmirante:
- Federico Alberto Mejía Torres
- Óscar Leonel Murillo Díaz
- Javier Hernando Africano López
- Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe
- Rodolfo Morales Franco
- Edilberto Cortés Moncada
- Carlos Alberto Padilla Cepeda
- Gerardo Ortiz Ramírez
- Yor William Cotua Muñoz
- Eduardo Alberto Arias Rojas
- Luz Adriana Tabares Trujillo
- José Benjamín Perdomo Álvarez
- Omar Yesid Moreno Oliveros
- Wilson Mauricio Martínez Londoño
- Víctor Alexander Celis Herrera
- Gustavo Adolfo Ramírez Gómez
- Danysh Adey Forero Camacho
- Alejandro Vélez Ospina
Por otra parte, el decreto contempla el ascenso de otros 22 oficiales al grado de brigadier general o contralmirante, para un total de 40 uniformados. La lista está integrada por los siguientes nombres:
- Carlos Augusto Romero Balcucho
- Javier Mauricio Londoño Parra
- Johny Hernando Bautista Beltrán
- Alex Guillermo Tarazona Zambrano
- Jairo Antonio Castillo Colorado
- Leonardo Mauricio Bastos Martínez
- Manuel Enrique Zafra Mejía
- Jorge Ernesto Mejía Giraldo
- Edwin Germán Fierro Monje
- Juan Gabriel Giraldo Castañeda
- Jorge Adrián Guerra Rivas
- Jairo Eligio Orobio Sánchez
- Javier Augusto Bermúdez Echavarría
- Carlos Andrés Rodríguez Martínez
- Wilson Miguel Zarabanda Fuentes
- Carlos Arturo Hincapié Medina
- Douglas Saavedra Hernández
- Juan Fernando Carmona Cardona
- Carlos Eduardo Luque Ochoa
- Geovanni Andrés Cortés Molina
- Farid Felipe Fonseca Bahamón
- José Benedicto Solano Vargas
Según el decreto, las promociones fueron recomendadas por unanimidad por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares durante sesiones realizadas el 28 de septiembre y el 7 de octubre de 2026. Las promociones contempladas en el documento tendrán efectos a partir del primero de diciembre.
El ascenso de los oficiales generales y de insignia debe contar con la aprobación del Senado de la República, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución Política. Por tanto, aunque el decreto contempla las promociones a partir del primero de diciembre de 2026, estas deben surtir el trámite correspondiente ante el Senado.