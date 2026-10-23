Polémica en Bogotá:Concejal Fuchi cuestiona a la secretaria de Movilidad y Miguel Silva le responde

Colombia

Una controversia entre el concejal Julián Forero y el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, se desató en la red social X, luego de que el cabildante cuestionara a la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, por la información relacionada con los procesos contra agentes de tránsito.

Forero aseguró que la funcionaria se refirió a 98 procesos en la Fiscalía por agresiones contra agentes, pero, según señaló, no mencionó las 258 quejas disciplinarias presentadas contra estos funcionarios, de las cuales 156 habrían sido archivadas.

El concejal también enumeró presuntas irregularidades, entre ellas inmovilizaciones que calificó como ilegales, fotomultas mal validadas, posibles abusos de autoridad y denuncias por presuntas extorsiones durante operativos.

A través de sus publicaciones, cuestionó la respuesta institucional frente a las quejas de los ciudadanos y conductores.

Miguel Silva rechazó las expresiones del concejal

Ante los señalamientos, el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, se pronunció en defensa de la secretaria de Movilidad y cuestionó la manera en que se realizaron las críticas.

“Concejal absolutamente nada justifica el irrespeto hacia mi colega @Maferoc”, escribió Silva en X.

Además, agregó: “Los servidores públicos no tenemos por qué aguantarnos ni normalizar el lenguaje y los gestos violentos”.

El funcionario también señaló que los líderes políticos deben dar ejemplo de respeto y afirmó que “el control político pierde legitimidad cuando se hace de esta manera”.