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23 oct 2026 Actualizado 01:57

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Bogotá

Plantón en Bogotá contra el recorte presupuestal de bibliotecas públicas a nivel nacional

Debido a la movilización, desde el Ministerio de Cultura realizaron la suspensión temporal de atención al público en la Biblioteca Nacional. La Unidad Nacional Antidisturbios hizo presencia en el lugar durante toda la jornada.

Bibliotecarios, escritores y trabajadores del sector cultural participan en un plantón frente a la Biblioteca Nacional de Colombia para expresar su preocupación por el futuro de los programas de lectura y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas del país. (Colprensa - Catalina Olaya)

Bibliotecarios, escritores y trabajadores del sector cultural participan en un plantón frente a la Biblioteca Nacional de Colombia para expresar su preocupación por el futuro de los programas de lectura y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas del país. (Colprensa - Catalina Olaya)

Bibliotecarios, escritores y trabajadores del sector cultural participan en un plantón frente a la Biblioteca Nacional de Colombia para expresar su preocupación por el futuro de los programas de lectura y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas del país. (Colprensa - Catalina Olaya)

Estefanía Maldonado

Bogotá
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Bogotá volvió a ser epicentro de movilizaciones; esta vez, colectivos de bibliotecarios, editores, escritores y mediadores de lectura se concentraron en un plantón frente a las instalaciones de la Biblioteca Nacional, denominado “Un país que lee, se defiende”.

La manifestación buscaba denunciar recortes presupuestales y medidas, que han denominado desde el sector cultural como censura institucional enmarcadas en la “contrarrevolución cultural” promovida por el presidente Abelardo de la Espriella.

En el lugar hicieron presencia exfuncionarios del sector cultural, como el Ministro de Cultura, Juan David Correa, quien aseguró que la situación actual del sector “es un destrozo”, por lo que pide acciones que garanticen los recursos para mantener la libertad de expresión cultural.

Frente al llamado a la movilización, el Ministerio de Cultura autorizó la suspensión temporal de la atención al público en el recinto, lo que causó amplias críticas en el sector, pues es la primera vez que la Biblioteca Nacional cierra sus puertas en el marco de un acto de manifestación.

La edificación amaneció custodiada por un fuerte despliegue de la Fuerza Pública y unidades de la Unidad Nacional Antidisturbios, quienes acompañaron la movilización para evitar alteraciones al orden público o bloqueos por la Calle 25 con Carrera 5.

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