Defensoría del Pueblo pide explicaciones por retiro de piezas del Museo Nacional
La defensora Iris Marín solicitó al Ministerio de las Culturas aclarar las razones de estas decisiones, el estado de conservación de las piezas y si los familiares de Miguel Ángel Díaz fueron consultados.
La Defensoría del Pueblo pidió explicaciones al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por el retiro de piezas del Museo Nacional y los cambios en un espacio dedicado a la memoria histórica.
En una comunicación enviada hoy, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó a la ministra Paola Andrea Holguín Moreno información sobre los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos que motivaron el retiro de las piezas, sus condiciones actuales de conservación y la posibilidad de reincorporarlas a las exposiciones.
La entidad también pidió aclarar si se modificó el nombre del espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz, cuáles fueron las razones de esa decisión y si sus familiares fueron informados o consultados previamente, teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados para la creación de este lugar.
Defensoría hará seguimiento a las respuestas
La Defensoría del Pueblo anunció que hará seguimiento a las respuestas del Ministerio y evaluará las actuaciones adicionales que correspondan para proteger la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica.
La entidad señaló que la preservación de la memoria y el acceso a la cultura requieren reconocer la diversidad de voces, experiencias y relatos que hacen parte de la historia del país. Además, advirtió que ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas.