Defensoría del Pueblo pide explicaciones por retiro de piezas del Museo Nacional

La Defensoría del Pueblo pidió explicaciones al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por el retiro de piezas del Museo Nacional y los cambios en un espacio dedicado a la memoria histórica.

En una comunicación enviada hoy, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó a la ministra Paola Andrea Holguín Moreno información sobre los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos que motivaron el retiro de las piezas, sus condiciones actuales de conservación y la posibilidad de reincorporarlas a las exposiciones.

La entidad también pidió aclarar si se modificó el nombre del espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz, cuáles fueron las razones de esa decisión y si sus familiares fueron informados o consultados previamente, teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados para la creación de este lugar.

Defensoría hará seguimiento a las respuestas

La Defensoría del Pueblo anunció que hará seguimiento a las respuestas del Ministerio y evaluará las actuaciones adicionales que correspondan para proteger la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica.

La entidad señaló que la preservación de la memoria y el acceso a la cultura requieren reconocer la diversidad de voces, experiencias y relatos que hacen parte de la historia del país. Además, advirtió que ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas.