Incendio en el centro comercial Gran Estación fue controlado por Bomberos: esto se sabe

Colombia

Un incendio registrado en un buitrón del centro comercial Gran Estación, ubicado en la avenida calle 26 con carrera 66, en Bogotá, fue controlado por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de la estación Puente Aranda.

La emergencia se presentó en una zona donde funciona el restaurante El Gran Parrillero Boyacense. Tras la atención de los bomberos, no se reportaron personas lesionadas.

Continúan las labores para evacuar el humo

Aunque el incendio fue controlado, en el lugar todavía se observaba presencia de humo. Por esta razón, los equipos de emergencia utilizaban ventiladores para facilitar su evacuación de diferentes establecimientos comerciales.

Durante el seguimiento a la emergencia, se constató que el centro comercial continuaba abierto mientras avanzaban estas labores.

¿Qué se sabe sobre el origen del incendio?

De acuerdo con lo escuchado por el equipo periodístico en el lugar, algunos trabajadores señalaron que el extractor se habría encendido repentinamente. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y no permite establecer qué originó el incendio.

Los trabajadores del establecimiento tenían restricciones para entregar declaraciones a los medios de comunicación, por lo que no fue posible obtener sus testimonios de manera directa.

¿Hubo personas lesionadas?

Hasta el momento de este reporte, no se habían informado personas lesionadas. La emergencia fue controlada por los bomberos y las labores se concentraban en retirar el humo que había ingresado a varios negocios.

Las causas del incidente y las circunstancias exactas en las que se produjo deberán ser confirmadas por las autoridades competentes.