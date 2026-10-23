Piden mantener decisión que negó tutela para reabrir casación Santiago Uribe

El magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, pidió a sus compañeros de Sala confirmar la decisión que negó la tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, con la que buscaba reabrir el trámite de casación contra la condena de 28 años y cuatro meses de prisión.

En un escrito fechado el 14 de octubre, el magistrado expresó su respaldo a la decisión cuestionada y sostuvo que el recurso extraordinario de casación no procede contra la sentencia que resuelve la doble conformidad. Además, señaló que la acción de tutela no puede utilizarse para crear mecanismos de impugnación que no están previstos en la ley.

La postura de Chaverra se conoce en el marco de la apelación que presentó el abogado Luis Felipe Henao Cardona el pasado 8 de octubre, contra la sentencia STC19112-2026 del 30 de septiembre. En esa providencia, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural negó la tutela promovida por la defensa de Uribe Vélez.

Cabe recordar que Chaverra fue el magistrado ponente del auto AP3736-2026, mediante el cual la Sala de Casación Penal rechazó, el 5 de junio, el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia SP499-2026 del 3 de junio, que confirmó la condena del ganadero por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Tras el rechazo del recurso, la defensa acudió a la acción de tutela al considerar que la decisión judicial vulneró los derechos fundamentales de Uribe Vélez al debido proceso, la libertad, la igualdad y el acceso a la administración de justicia.

Sin embargo, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la actuación de la Sala Penal no desconoció los derechos fundamentales del condenado y, por esa razón, negó la protección solicitada.

La condena contra Santiago Uribe Vélez

El 13 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a Santiago Uribe Vélez. No obstante, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión el 25 de noviembre de 2025 y lo condenó a 340 meses de prisión, equivalentes a 28 años y cuatro meses, por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

La sentencia también le impuso una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años y la prohibición de tener y portar armas por 54 meses. Asimismo, le negó el acceso a subrogados penales.

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