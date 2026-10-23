Procurador invita a las cajas de compensación para construir una democracia “sin temporada baja”

Colombia

El jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach hizo parte de un encuentro entre representantes de las cajas de compensación familiar, en el que destacó la importancia y la autonomía que deben de tener los diferentes poderes como el Estado y el sector privado.

Además señaló que la democracia debe cuidarse, incluso en aquellos momentos en los que no es el centro de la atención pública.

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¿Qué pasó durante el evento?

El Procurador realizó un ejercicio dinámico entre los asistentes del evento. La idea era que los participantes levantaran la mano como respuesta de varias preguntas: ¿quién nunca ha tenido un carné de una caja de compensación?, ¿quién no ha ido a una piscina o a un curso de alguna de ellas?

“En Colombia es casi imposible encontrar a alguien a quien las cajas no le hayan tocado la vida para bien (…) y también es casi imposible encontrar a alguien que no quiera vivir en una democracia que proteja sus derechos”, comentó Gregorio Eljach.

Después de este pequeño ejercicio, en el que el procurador destacó la forma en la que las cajas de compensación familiar se han convertido en un ejemplo de la colaboración entre el sector público y el sector privado, creando beneficios concretos para la ciudadanía.

“Pocas instituciones en Colombia pueden presumir de que sus usuarios hacen fila sonriendo”, añadió el procurador.

De esta manera, resulta importante la protección que se le de a la democracia, porque también hace referencia a las condiciones de defensa que permiten a las empresas crecer y generar oportunidades para las familias colombianas.

Además de la autonomía de este sector, es fundamental para la legitimidad institucional, por lo que la Procuraduría no debe jugar un papel para el Gobierno ni para la oposición, esta debe estar en pro de la Constitución y los ciudadanos.

Y así, respetar las decisiones judiciales y los mecanismos legales para controvertir los asuntos de las cajas de compensación en el país.

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