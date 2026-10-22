¡Del retiro a la cuarta división! Cristian Zapata escogió a su nuevo equipo

Del retiro a la cuarta división: Cristian Zapata regresa al fútbol en Uruguay. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Cristian Zapata volverá del retiro después de más de un año sin equipo profesional. El experimentado defensor colombiano fue anunciado como nuevo jugador del Real Montevideo, conjunto que compite en la División D de Uruguay, en una de las incorporaciones más llamativas del fútbol sudamericano.

La noticia se conoció este jueves 22 de octubre, luego de que Pedro del Campo, presidente de la institución uruguaya, confirmara su llegada en una entrevista con el programa 100% Deporte, de Sport 890. El dirigente explicó que esperan contar con el colombiano para disputar los playoffs del campeonato.

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“Cristian Zapata, que jugó siete años en el Milan y dos mundiales con Colombia, está confirmado”, afirmó Del Camp. El directivo destacó su recorrido en Europa y su capacidad para aportar solidez a la defensa del equipo.

Un fichaje inesperado

La llegada de Zapata también está relacionada con un proyecto particular. El Real Montevideo hace parte de una iniciativa que busca acercar a los aficionados a las decisiones deportivas del club mediante una plataforma digital, con una propuesta inspirada en los videojuegos de fútbol.

El proyecto está vinculado con el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido en redes sociales como ‘El Scarso’, quien participó en la gestión deportiva de la institución. La idea busca que los seguidores tengan influencia en la construcción de la plantilla y en la evolución del equipo.

En ese contexto, la contratación del defensor colombiano representa una apuesta por sumar experiencia y atraer la atención del público. Además, el presidente del club mencionó que existen conversaciones e intereses relacionados con otras figuras reconocidas del fútbol internacional.

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Carrera internacional de Zapata

Cristian Zapata construyó una extensa trayectoria en el fútbol profesional. En Europa defendió las camisetas de Udinese, Villarreal, AC Milan y Genoa. También jugó en San Lorenzo, Atlético Nacional, Vitória y Atlético Bucaramanga.

Con la Selección Colombia disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de varias ediciones de la Copa América. Durante años fue una alternativa habitual en la defensa del combinado nacional.

Su última experiencia profesional fue con Atlético Bucaramanga, equipo del que salió en 2025. Desde entonces permaneció sin club, hasta que apareció la posibilidad de regresar a las canchas con el Real Montevideo.