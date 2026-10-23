Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara donará $50 millones a Vamos Pa’lante 2026

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En la novena edición de la campaña Vamos Pa’lante 2026, liderada por Caracol Radio y la Universidad de los Andes, empresas e instituciones de todos los sectores se han sumado con donaciones para que los universitarios en Colombia puedan continuar con sus carreras.

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El centro comercial Hacienda Santa Bárbara de Bogotá también anunció su participación en la iniciativa con una donación de 50 millones de pesos que servirán para evitar la deserción académica en el país.

Hacienda Santa Bárbara dona a Vamos Pa’lante 2026

El centro comercial Hacienda Santa Bárbara, uno de los más destacados en Bogotá por su crecimiento y conceptos novedosos como el distrito cultural y gastronómico Lumina, hace parte de Vamos pa’Lante 2026 con una generosa donación de $50 millones.

Así lo confirmó su gerente general, Amparo Castilla, en 6AM W de Caracol Radio.

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“Hacienda Santa Bárbara y todos los copropietarios, el consejo principalmente, que es muy solidario con todas las cosas que Caracol emprende, aporta 50 millones de pesos”, anunció la empresaria.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

e Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

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