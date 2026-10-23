Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 oct 2026 Actualizado 15:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara donará $50 millones a Vamos Pa’lante 2026

Así lo confirmó su gerente general, Amparo Castilla, en 6AM W de Caracol Radio.

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara donará $50 millones a Vamos Pa’lante 2026

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara donará $50 millones a Vamos Pa’lante 2026

00:00:0002:34
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En la novena edición de la campaña Vamos Pa’lante 2026, liderada por Caracol Radio y la Universidad de los Andes, empresas e instituciones de todos los sectores se han sumado con donaciones para que los universitarios en Colombia puedan continuar con sus carreras.

Le podría interesar: Marsh dona $50 millones a Vamos Pa’Lante para apoyar a los estudiantes en el suroccidente colombiano

El centro comercial Hacienda Santa Bárbara de Bogotá también anunció su participación en la iniciativa con una donación de 50 millones de pesos que servirán para evitar la deserción académica en el país.

Hacienda Santa Bárbara dona a Vamos Pa’lante 2026

El centro comercial Hacienda Santa Bárbara, uno de los más destacados en Bogotá por su crecimiento y conceptos novedosos como el distrito cultural y gastronómico Lumina, hace parte de Vamos pa’Lante 2026 con una generosa donación de $50 millones.

Así lo confirmó su gerente general, Amparo Castilla, en 6AM W de Caracol Radio.

Lea también: Tecnoquímicas se suma a Vamos Pa’ Lante con una donación de $400 millones

“Hacienda Santa Bárbara y todos los copropietarios, el consejo principalmente, que es muy solidario con todas las cosas que Caracol emprende, aporta 50 millones de pesos”, anunció la empresaria.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado