Tecnoquímicas se suma a Vamos Pa’ Lante con una donación de $400 millones

En la mañana de este viernes, 23 de octubre, el rector de la Universidad Icesi, Esteban Piedrahita, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para anunciar una donación, que desde la institución se gestionó, de la empresa Tecnoquímicas, de $400 millones a la campaña Vamos Pa’ Lante.

En su primera intervención, el rector recalcó que los costos de que un estudiante no pueda continuar su carrera por temas económicos “son muchos”.

“Lo primero es el costo personal. Un muchacho y una familia que le han dedicado recursos, tiempo, emociones y que le han puesto el alma a sus estudios, no poderlos terminar genera una frustración enorme, una pérdida grande emocional, pero para la sociedad también, porque el salario de enganche de un graduado de una universidad como la que participa en esta campaña está bastante por encima del promedio, y esta persona que no puede culminar, lamentablemente no puede tener acceso a ese salario que puede ser transformador no solo para él, sino para su familia”, dijo.

La labor de la universidad Icesi

En esa línea, Piedrahita resaltó que lo que los distingue como institución académica es que “ninguna universidad de altísima calidad en Colombia hace más inclusión”.

“Más del 60% de nuestros estudiantes son de hogares pobres y vulnerables y, al mismo tiempo, quedamos entre las tres mejores universidades de Colombia en las pruebas de saber pro. Realmente somos una máquina de movilidad social como pocas en Colombia, y eso es gracias al apoyo de Caracol Radio, de Olímpica, de empresas como las que ya vamos a mencionar (Tecnoquímicas), y de muchos que nos han acompañado en este empeño de hacer una calidad con inclusión para todos, buscar el talento donde quiera que esté, independiente de su capacidad económica”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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