Marsh dona $50 millones a Vamos Pa’Lante para apoyar a los estudiantes en el suroccidente colombiano

Marsh es uno de los principales agentes de seguros y asesores de gestión de riesgos financieros más conocidos en el mundo, con más de 150 años de historia, 70 de ellos con presencia en Colombia.

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Como parte de su labor de acompañar a las empresas para asumir riesgos y situaciones adversas como la que vive la región del Valle del Cauca, Marsh decidió sumarse por primera vez a la campaña Vamos Pa’Lante en su novena edición, para apoyar a los estudiantes universitarios del país.

Marsh dona $50 millones en el Valle del Cauca

Nicolás Orejuela, líder regional de Marsh para el Valle del Cauca, anunció en 6AM W de Caracol Radio que en el marco de Vamos Pa’Lante 2026, la reconocida firma realizará una donación de $50 millones, a través de la universidad ICESI, aliada de la campaña.

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“Es la materialización de nuestra propuesta de valor (...) acompañamos a las empresas a anticiparse, a tomar mejores decisiones y a garantizar la continuidad de sus negocios en una coyuntura tan relevante como la que está viviendo el país y en una región como el Valle del Cauca que tuvo un impacto tan fuerte como el terremoto. El rol de una compañía como la nuestra hace todo el sentido, sobre todo por lo que representa para la reactivación económica de una región”, manifestó.

Escuchar la entrevista a Nicolás Orejuela de Marsh:

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Uniclaretiana recibirá apoyo para estudiantes en el Chocó en Vamos Pa’Lante

Caracol Radio habló también con el padre Roberto Rodríguez Padilla, quien es el rector de la Fundación Universitaria Claretiana, Uniclaretiana, una institución que sufrió graves afectaciones por el terremoto del 10 de agosto en su campus de Quibdó.

“La situación fue bastante compleja porque la universidad sufrió daños en sus dos sedes, sobre todo en el campus universitario que llevaba un año; lo habíamos inaugurado, nuestros estudiantes estaban allí, y se derrumbó prácticamente. Esto afectó no solamente en la parte física; las afectaciones han sido muy significativas, porque han golpeado profundamente a toda nuestra comunidad educativa”, lamentó el sacerdote.

El padre Rodríguez agradeció la solidaridad de las universidades de Vamos Pa’Lante 2026 que unieron esfuerzos para apoyar a los estudiantes de la Uniclaretiana.

El terremoto no destruye los sueños de tantos jóvenes. Necesitamos que la solidaridad se convierta en esperanza y que la esperanza se traduzca en oportunidades para los jóvenes. Nuestro mensaje a las empresas, a las personas de buen corazón, que nos tiendan una mano porque cuando apoyamos la educación, sembramos esperanza; cuando acompañamos a nuestros jóvenes, transformamos también familias; y cuando nos unimos en solidaridad, ayudamos a construir un futuro mejor para el Chocó y para Colombia", sentenció el padre Rodríguez.

Escuchar la entrevista del padre Roberto Rodríguez:

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¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

e Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

Escuchar Caracol Radio en vivo: