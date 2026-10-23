ASOBARES denuncia sellamiento de 10 establecimientos nocturnos en Tunja por posible error en horario

Alcaldía de Tunja emitió un decreto con cambios en el horario para discotecas, gastrobares y clubs nocturnos. Foto: Getty.

Tunja

La presidenta de ASOBARES Boyacá, Janeth López, denunció en Caracol Radio que cerca de 10 establecimientos nocturnos de Tunja fueron sellados durante la madrugada, en medio de operativos de la Policía por el presunto incumplimiento de los horarios de funcionamiento.

Según López, el gremio había participado en una mesa de trabajo con el alcalde, el secretario del Interior, la Policía Metropolitana y el equipo jurídico de la Administración municipal. Allí, aseguró, se había acordado mantener los horarios establecidos en el decreto anterior, que permitían la atención hasta las 3:00 de la mañana.

Sin embargo, afirmó que los uniformados comenzaron a realizar sellamientos y a imponer comparendos desde las 2:00 de la mañana, luego de que entrara en vigencia una nueva disposición.

“Desafortunadamente nos confiamos, confiamos en la palabra de la Alcaldía. El decreto sale sobre las 8:00 de la noche, pero no nos lo comparten. Ayer podíamos trabajar hasta las tres de la mañana y todos los establecimientos estaban trabajando a las tres, pero sorpresivamente desde las dos de la mañana la Policía empieza a sellar los establecimientos”.

ASOBARES pide retirar los comparendos

López explicó que la situación preocupa al sector porque, según indicó, los comparendos contemplan sellamientos de hasta 10 días, lo que podría afectar la operación de los establecimientos durante las celebraciones de Halloween, una de las fechas comerciales más importantes para la actividad nocturna.

La presidenta sostuvo que la reducción de los horarios ya había generado afectaciones económicas, incluida la disminución de personal y de compras a proveedores.

“Nos sentimos atacados en nuestra buena fe porque veníamos de una mesa de concertación, de una mesa de diálogo, en donde quedamos con unos acuerdos y unos compromisos para seguir trabajando de la mejor manera de la mano de la Administración municipal”.

La dirigente también señaló que, según la información que recibió durante la entrevista, desde la Alcaldía se habría reconocido un error de digitalización en el horario del jueves. No obstante, durante la conversación se advirtió que el Decreto 0289 seguía publicado en la página oficial de la Administración con el horario de cierre a las 2:00 de la mañana, mientras ASOBARES aseguraba contar con el decreto anterior, que permitía operar hasta las 3:00 a. m.

Ante esta situación, la agremiación pidió que se revisen los procedimientos y se retiren los comparendos impuestos a los comerciantes afectados. Hasta el momento, en la información suministrada para esta nota no se incluye una respuesta oficial completa de la Alcaldía sobre la situación.

Janeth López pidió mantener la calma mientras la asociación define las acciones que adelantará para buscar una solución y evitar mayores perjuicios económicos a los empresarios y sus trabajadores.

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