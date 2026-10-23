Lotería de Boyacá busca en Cali al ganador de los $15.000 millones

Un afortunado en Cali se llevó el Premio Mayor de $15.000 millones de la Lotería de Boyacá en el sorteo 4644, realizado el 3 de octubre de 2026.

Tunja

La Lotería de Boyacá puso en marcha una campaña para encontrar al ganador del premio mayor de $15.000 millones, correspondiente al sorteo del sábado 3 de octubre, cuyo billete fue vendido en Cali, Valle del Cauca.

El gerente de la entidad, Diego Fabián Hernández, confirmó que ya tienen identificado el sector donde se comercializó el billete y que se desplazarán hasta esa ciudad para impulsar la búsqueda.

“Estamos buscando a ese feliz ganador del premio mayor que sabemos cayó en Cali, entonces estamos haciendo todas las campañas necesarias para que venga y, obviamente, pueda obtener el premio”, señaló Hernández.

Según el gerente, el billete ganador fue vendido en una distribuidora ubicada en el centro de la ciudad, en el sector cercano a la Basílica. La visita también permitirá saludar al distribuidor y a la fuerza de ventas que hicieron parte de la comercialización.

“Sí, vamos a estar en Cali buscando al ganador. Ya tenemos ubicado el lugar donde se vendió este premio, entonces también vamos a saludar a nuestra fuerza de venta, al distribuidor, que obviamente también es muy importante en la operación de la Lotería”, enfatizó.

Hernández invitó al afortunado a acercarse a la entidad para hacer efectivo el premio y recordó que el plazo para reclamarlo es de un año.

“Por lo general, las personas esperan a que pase la emoción y la alegría de este momento, y tienen un año para acercarse a las instalaciones de la Lotería de Boyacá para hacer efectivo el premio”, precisó el gerente.

La entidad aprovechó el anuncio para recordar que continúa entregando premios cada semana e invitó a los colombianos a seguir participando en sus sorteos.