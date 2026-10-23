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23 oct 2026 Actualizado 20:20

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Tunja

Samacá construye interceptor de aguas residuales para reducir contaminación de la quebrada El Chulo

El proyecto contempla 55 pozos de inspección y tuberías para conducir las aguas residuales hasta la planta de tratamiento del municipio.

El Centro Agroindustrial estará ubicado en la vereda Guatoque, del municipio de Samacá, Boyacá / Foto: Suministrada.

El Centro Agroindustrial estará ubicado en la vereda Guatoque, del municipio de Samacá, Boyacá / Foto: Suministrada.

El Centro Agroindustrial estará ubicado en la vereda Guatoque, del municipio de Samacá, Boyacá / Foto: Suministrada.

Felipe Carreño

Tunja
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Una obra de saneamiento busca mejorar la recolección y conducción de aguas residuales en Samacá, Boyacá, con el propósito de reducir los vertimientos contaminantes que llegan a la quebrada El Chulo. El proyecto incluye la instalación de tuberías y la construcción de 55 pozos de inspección para conectar las aguas residuales con la planta de tratamiento.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, explicó que la infraestructura beneficiará a habitantes de sectores urbanos y rurales, incluida la comunidad de Villa Andrea, que espera una solución para el manejo de las aguas residuales de sus viviendas. Según el mandatario, la obra busca mejorar las condiciones sanitarias de la población y fortalecer la protección ambiental del municipio.

Castiblanco señaló que la iniciativa se desarrolla mediante un convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá y Corpoboyacá. «...Con esta obra logramos mejorar la calidad de vida contundentemente de todos los samacenses y hacer un aporte importante al medio ambiente...», afirmó el alcalde, al referirse al alcance de las intervenciones para el saneamiento hídrico local.

El reto será terminar la infraestructura y garantizar que entre en funcionamiento para que las aguas residuales sean conducidas hasta la planta de tratamiento y se reduzca la contaminación de la quebrada El Chulo. La ejecución y operación efectiva del sistema serán determinantes para alcanzar los beneficios sanitarios y ambientales previstos por el municipio.

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