Alias ‘Mocho Olmedo’, de las disidencias de las Farc , fue extraditado a los Estados Unidos

Justicia

Willinton Henao Gutiérrez alias ‘El Mocho Olmedo’ junto con seis personas más fue extraditado a Estados Unidos. El cabecilla de las disidencias del frente 33 de las disidencias de las Farc permanecía recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

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Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmaron que la extradición del cabecilla de las disidencias se cumplió tras un requerimiento de una corte federal de Estados Unidos que lo solicitó por delitos relacionados con el narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos.

Así fue la extradición

En la madrugada del pasado jueves 22 de octubre, se realizó el operativo de traslado de la cárcel La Picota al hangar de la DEA en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En el dispositivo de seguridad se realizó unidades de los Grupos Especiales del Inpec y uniformados de la Policía Nacional.

Esta es la lista de extraditados a Estados Unidos