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23 oct 2026 Actualizado 12:52

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Justicia

Colegio de Abogados Rosaristas realizará seminario sobre debates actuales del derecho penal

El evento se realizará del 9 al 13 de noviembre de 2026, en modalidad virtual, con conferencias y paneles sobre vencimiento de términos, contrainterrogatorio, medidas de aseguramiento, enfoque de género y presunción de inocencia.

Los argumentos del Colegio Nacional de Abogados para rechazar el retorno a la presencialidad

Los argumentos del Colegio Nacional de Abogados para rechazar el retorno a la presencialidad / Michal_Bednarek

Los argumentos del Colegio Nacional de Abogados para rechazar el retorno a la presencialidad
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El Colegio de Abogados Rosaristas realizará el seminario Polémicas Actuales del Derecho Penal Colombiano, un espacio académico que reunirá a expertos para discutir algunos de los principales debates del litigio penal en el país.

Las jornadas se desarrollarán del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m., a través de la plataforma Zoom. La coordinación académica estará a cargo de David Benavides Morales, Juan Felipe Criollo Figueroa y Agustín Ibarra Salas.

La agenda comenzará el lunes 9 de noviembre con una conferencia sobre vencimiento de términos, a cargo de David Benavides Morales. El martes 10, Juan Sebastián Fajardo Vanegas y Alejandro Decastro González participarán en un panel sobre contrainterrogatorio, moderado por Juan Felipe Criollo Figueroa.

El miércoles 11 de noviembre, el tema será la medida de aseguramiento y el fin del peligro para la comunidad como fundamento para mantenerla. En el panel estarán Nicolás Valencia Avendaño y María Helena Luna Hernández, con la moderación de Sócrates Saavedra.

Para el jueves 12 de noviembre, la discusión se centrará en las medidas de aseguramiento domiciliarias y las facultades del juez de control de garantías frente a solicitudes que exceden lo pedido por las partes, asunto planteado en la agenda como extrapetita. Participarán Juan José Lafaurie Cabal y Jaime López, con Felipe Alzate Gómez como moderador.

El seminario concluirá el viernes 13 de noviembre con un panel sobre enfoque de género y presunción de inocencia. En esta jornada estarán Keith Briñez Pérez y Laura Kamila Toro, bajo la moderación de Luisa Fernanda Obando Guerrero.

¿Cómo participar en el seminario?

Los interesados podrán consultar la información del evento y realizar su inscripción a través del sitio web del Colegio de Abogados Rosaristas:

https://colegiodeabogadosrosaristas.org/event/seminario-polemicas-actuales-derecho-penal-colombiano/

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