Estos serán los ministerios del Gobierno De la Espriella y sectores con mayores recursos para 2027

Abelardo de la Espriella y documento MinHacienda. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / MinHacienda

Mediante un documento, el Ministerio de Hacienda detalló cómo será la repartición de los recursos del Presupuesto General de la Nación 2027, aprobado por el Congreso de la República.

Vea aquí: Presupuesto General 2027: ¿Qué sectores recibirán más y menos recursos? Análisis

Explicaron que se contemplan $396,10 billones para funcionamiento del Estado, $94,7 billones para inversión y $144,07 billones para el servicio de la deuda.

Asimismo, señalan que dicho Presupuesto General “prioriza los recursos destinados a educación, salud, inversión pública, protección social, seguridad y justicia”.

Precisamente, son esos sectores y Ministerios los que más recursos tendrán para el 2027:

Agricultura y Desarrollo Rural: $2,798 billones

$2,798 billones Ambiente y Desarrollo Sostenible: $1.399 billones

$1.399 billones Ciencia, Tecnología e Innovación: 342 billones

342 billones Comercio, Industria y Turismo: $1,951 billones

$1,951 billones Congreso de la República: $1,625 billones

$1,625 billones Cultura: 829 millones

829 millones Defensa y Policía: $74,9 billones.

$74,9 billones. Deporte y recreación: $397 millones

$397 millones Ecuación: $93,1 billones

$93,1 billones Empleo público: $715 millones

$715 millones Fiscalía General de la Nación: $7,83 billones

$7,83 billones Hacienda: $47,654 billones

$47,654 billones Igualdad y Equidad: $123 millones

$123 millones Inclusión Social y Reconciliación: $25,2 billones

$25,2 billones Información estadística: $737 millones

$737 millones Inteligencia : $193 millones

: $193 millones Interior: $4,459 billones

$4,459 billones Justicia: $6,27 billones

$6,27 billones Minas y Energía: $10,51 billones

$10,51 billones Organismos de control: $5,29 billones

$5,29 billones Planeación: $1,101 billones

$1,101 billones Presidencia de la República: $2,255 billones

$2,255 billones Rama Judicial: $11,63 billones

$11,63 billones Registraduría: $6,287 billones

$6,287 billones Relaciones Exteriores: $2,009 billones

$2,009 billones Salud: $84,552 billones

$84,552 billones Servicio de la deuda pública: $141,077 billones

$141,077 billones Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: $832 millones

$832 millones Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): $2,769 billones

$2,769 billones Trabajo: $66,9 billones

$66,9 billones Transporte: $21,8 billones.

$21,8 billones. Vivienda, ciudad y territorio: $7,360 billones

$7,360 billones Inversión pública: $94,8 billones.

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