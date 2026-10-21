Estos serán los ministerios del Gobierno De la Espriella y sectores con mayores recursos para 2027
El MinHacienda entregó el listado detallado con los ministerios y sectores que contarán con mayores y menores recursos para el 2027.
Mediante un documento, el Ministerio de Hacienda detalló cómo será la repartición de los recursos del Presupuesto General de la Nación 2027, aprobado por el Congreso de la República.
Vea aquí: Presupuesto General 2027: ¿Qué sectores recibirán más y menos recursos? Análisis
Explicaron que se contemplan $396,10 billones para funcionamiento del Estado, $94,7 billones para inversión y $144,07 billones para el servicio de la deuda.
Asimismo, señalan que dicho Presupuesto General “prioriza los recursos destinados a educación, salud, inversión pública, protección social, seguridad y justicia”.
Precisamente, son esos sectores y Ministerios los que más recursos tendrán para el 2027:
- Agricultura y Desarrollo Rural: $2,798 billones
- Ambiente y Desarrollo Sostenible: $1.399 billones
- Ciencia, Tecnología e Innovación: 342 billones
- Comercio, Industria y Turismo: $1,951 billones
- Congreso de la República: $1,625 billones
- Cultura: 829 millones
- Defensa y Policía: $74,9 billones.
- Deporte y recreación: $397 millones
- Ecuación: $93,1 billones
- Empleo público: $715 millones
- Fiscalía General de la Nación: $7,83 billones
- Hacienda: $47,654 billones
- Igualdad y Equidad: $123 millones
- Inclusión Social y Reconciliación: $25,2 billones
- Información estadística: $737 millones
- Inteligencia: $193 millones
- Interior: $4,459 billones
- Justicia: $6,27 billones
- Minas y Energía: $10,51 billones
- Organismos de control: $5,29 billones
- Planeación: $1,101 billones
- Presidencia de la República: $2,255 billones
- Rama Judicial: $11,63 billones
- Registraduría: $6,287 billones
- Relaciones Exteriores: $2,009 billones
- Salud: $84,552 billones
- Servicio de la deuda pública: $141,077 billones
- Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: $832 millones
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): $2,769 billones
- Trabajo: $66,9 billones
- Transporte: $21,8 billones.
- Vivienda, ciudad y territorio: $7,360 billones
- Inversión pública: $94,8 billones.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...