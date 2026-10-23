A través del diálogo se busca frenar los constantes bloqueos en la vía Santa Marta-Barranquilla

Santa Marta

Más de 100 líderes sociales de Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevo participaron en el lanzamiento de la plataforma ‘La Vía es de Todos’, una iniciativa impulsada por la gobernación del Magdalena, para fortalecer el diálogo entre las comunidades, las empresas prestadoras de servicios públicos y las autoridades.

Los constantes bloqueos en la vía Santa Marta-Barranquilla mantiene en alerta a las autoridades del Magdalena, debido a las afectaciones que estos cierres generan en la movilidad, el transporte de pasajeros y de carga, y las actividades económicas que dependen de esta vía.

A través de esta herramienta, los líderes podrán radicar quejas y hacer seguimiento a las solicitudes de sus comunidades. El propósito es promover el diálogo y la concertación como alternativas para resolver las dificultades relacionadas con la prestación de los servicios públicos y otras necesidades de los habitantes de esta zona del departamento y evitar que recurran a las vías de hecho para visibilizar sus problemáticas.

Es de recordar que, el último bloqueo en Tasajera, Magdalena, afectó la movilidad entre Santa Marta y Barranquilla en plena semana de receso escolar. La protesta por el suministro de agua potable generó largas filas de vehículos y preocupación por sus efectos en el turismo y la economía regional.

Semanas atrás, otro cierre en Puebloviejo llevó al presidente Abelardo de la Espriella a ordenar la intervención de la Policía para recuperar el tránsito, tras una protesta por fallas en el servicio de energía eléctrica.