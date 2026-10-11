Protesta en Tasajera bloquea la Troncal del Caribe y afecta movilidad entre Santa Marta- Barranquila

Protesta en Tasajera por falta de agua bloquea la Troncal del Caribe y afecta movilidad entre Santa Marta- Barranquila. Foto; Captura de video

Un bloqueo en Tasajera, corregimiento de Puebloviejo, Magdalena, mantiene afectada la movilidad en la Troncal del Caribe, vía que comunica a Santa Marta con Barranquilla. La protesta estaría relacionada con reclamos de la comunidad por el suministro de agua potable y ha provocado largas filas de vehículos.

Conductores y pasajeros enfrentan demoras en este corredor nacional, mientras se espera la presencia de la Policía para atender la manifestación y facilitar el restablecimiento del paso.

El cierre ocurre en plena semana de receso escolar, cuando Santa Marta esperaba recibir miles de visitantes para impulsar la ocupación hotelera, el comercio y los servicios turísticos. La ciudad busca recuperarse de las afectaciones económicas que dejó el reciente paro armado en el Magdalena.

Sin embargo, los bloqueos vuelven a poner en evidencia los problemas recurrentes de movilidad en esta carretera. Semanas atrás, otro cierre en Puebloviejo llevó al presidente Abelardo de la Espriella a ordenar la intervención de la Policía para recuperar el tránsito, tras una protesta por fallas en el servicio de energía eléctrica.

Le puede interesar: Presidente ordena desbloquear vía Barranquilla-Santa Marta tras protesta por falta de energía

Pese a esa intervención, las comunidades vuelven a recurrir a los cierres viales para exigir respuestas a sus necesidades. En esta ocasión, el reclamo está relacionado con el acceso al agua potable, un problema que también afecta las condiciones de vida de los habitantes de Tasajera.

El Comité Intergremial del Magdalena ha advertido que los bloqueos y las afectaciones a la movilidad perjudican el turismo, el comercio, el transporte y otras actividades productivas. El gremio ha pedido fortalecer la seguridad y garantizar condiciones que permitan el normal funcionamiento de la economía regional.

Mientras continúa la protesta, viajeros y transportadores esperan una solución que permita recuperar la circulación entre Santa Marta y Barranquilla. El nuevo cierre reaviva el debate sobre la necesidad de atender los reclamos de las comunidades sin mantener paralizado uno de los principales corredores viales del Caribe colombiano.