Salaminita, Magdalena recibe atención humanitaria tras fuerte vendaval

Santa Marta

En Salaminita, corregimiento de Pivijay ubicado a un costado de la vía que comunica con Fundación, se entregó atención humanitaria para acompañar a las familias afectadas por el vendaval registrado durante la primera semana de octubre.

Este territorio, donde habitan más de 30 familias víctimas del conflicto armado en el Magdalena, sufrió los estragos de los fuertes vientos, que destecharon varias viviendas. Ante esta situación, la Gobernación del Magdalena entregó 36 kits de ayuda humanitaria, aseo y cocina a las familias damnificadas, con el propósito de contribuir a atender las necesidades más inmediatas de quienes sufrieron afectaciones en sus hogares.

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La jornada también incluyó una brigada de salud liderada por el Hospital Santander Herrera, con la participación de los equipos básicos de la estrategia ‘Médico en tu Casa’. Me había comprometido a venir a Salaminita y aquí estamos entregando estas ayudas humanitarias, pero también estamos trabajando en el mejoramiento del saneamiento básico, el acueducto y las vías para las poblaciones rurales del departamento”, manifestó la gobernadora, Margarita Guerra.