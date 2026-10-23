Contraloría mantiene fallo fiscal contra exalcalde Martínez por obras del polideportivo

La Contraloría General de la República declaró responsable fiscal al exalcalde de Santa Marta Rafael Alejandro Martínez, junto con exfuncionarios y contratistas, por irregularidades relacionadas con las obras de urbanismo del Polideportivo del centro de la ciudad. La decisión establece un valor indexado de $572.290.776, según la información publicada sobre el caso.

La investigación se originó en una auditoría que detectó inconsistencias en la ejecución del convenio 753 de 2017, suscrito entre Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, y el Distrito de Santa Marta por $9.600 millones. Las obras se ejecutaron a través del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, que contrató a distintas empresas. El convenio fue liquidado en noviembre de 2018.

Deterioro, sobrecostos y pagos cuestionados

Entre los hallazgos figura un detrimento de $97,1 millones por el deterioro de las obras y la falta de mantenimiento, con problemas como zonas verdes perdidas, luminarias y rejillas faltantes y fisuras en losas y andenes. También se reportaron sobrecostos por $104,1 millones, debido a diferencias en los precios pagados por actividades similares en distintos contratos.

El tercer hallazgo corresponde a $390,8 millones por planos récord, documentos finales que, según la Contraloría, debían ser entregados por los contratistas como parte de sus obligaciones. Los tres conceptos suman $592.127.339, una cifra que difiere del valor indexado de $572.290.776 informado para el fallo y que requiere verificación en el documento oficial.

Además de Martínez, aparecen como responsables Sander Alfonso Rodríguez Peña, Idark Augusto Barrios Jhonson, Adriana María Giraldo Hernández y Yarime Lobo Baute, así como empresas contratistas e interventoras. La publicación atribuye responsabilidades diferenciadas según los hallazgos. Por otra parte, la Contraloría confirmó la cesación de la acción fiscal respecto de AE Ingenieros Civiles, Proyecta de la Costa y Constructora Correa, luego de que acreditaran el pago de las cuantías que les correspondían.

La decisión podría tener consecuencias económicas para el exalcalde, los exfuncionarios y los particulares declarados responsables, quienes deberán responder por los montos establecidos una vez el fallo quede en firme. Si no cumplen con el pago, la Contraloría podrá iniciar un proceso de cobro coactivo para recuperar los recursos públicos. El estado actual del proceso deberá ser confirmado por el organismo de control.