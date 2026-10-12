Incumplimientos en obras de agua en Puebloviejo estarían detrás de bloqueos en la Troncal del Caribe. Foto: Captura de video bloqueos

Los problemas en el suministro de agua en Tasajera, corregimiento de Puebloviejo, siguen sin resolverse y estuvieron en el centro de los bloqueos registrados durante la tarde y parte de la noche del domingo en la Troncal del Caribe, entre Santa Marta y Barranquilla.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se pronunció tras un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que señaló que la Alcaldía de Puebloviejo y su contratista todavía no han reparado el daño que impide garantizar el servicio de agua a la comunidad. Por ahora, la contingencia continúa con el suministro mediante carrotanques.

La mandataria informó que la situación fue puesta en conocimiento del Ministerio del Interior para coordinar acciones que permitan encontrar soluciones y prevenir nuevos bloqueos en la Troncal del Caribe.

La Gobernación también indicó que mantiene equipos de las secretarías del Interior y de Equidad, junto con Tránsito Departamental, en el territorio para acompañar a la comunidad y coordinar acciones que permitan preservar el orden público y la movilidad.

Finalmente, Guerra hizo un llamado a la administración municipal y al operador responsable para que asuman sus responsabilidades y entreguen información clara a los habitantes sobre la solución al problema de abastecimiento.