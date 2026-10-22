Kompany da primer parte sobre la lesión de Luis Díaz ¿Cuándo podría regresar con el Bayern?

Luis Díaz encendió las alarmas en Bayern Múnich al retirarse lesionado 22 minutos después de haber ingresado al terreno de juego en el empate ante Arsenal (2-2) por Champions League. El guajiro no había iniciado como titular y esto ya había generado incertidumbre sobre su condición.

Sin embargo, tras conocerse que Lucho no sería inicialista, Kompany explicó las razones en diálogo con la prensa. Manifestó que había terminado con alguna molestia luego del partido del fin de semana ante Leipzig por la Bundesliga, en el que el guajiro convirtió triplete, por lo que no quería arriesgarlo.

Video: Luis Díaz salió lesionado y prendió las alarmas en el empate del Bayern por Champions

Lucho ingresó al minuto 68, cuando el partido estaba 2-1 a favor del cuadro alemán y generó un remate al arco. No obstante, al minuto 87’ tras un intento de ir por un balón, se frenó y mostró gestos dando a entender que algo no estaba bien. Posteriormente, se quedó en el césped y fue sustituido.

Kompany habló sobre el estado de Luis Díaz

Una vez terminado el encuentro, la gran pregunta era el estado físico del colombiano, así como del defensor Kim Min Jae, quien también sufrió molestias. Sobre el guajiro, expresó que no parece tener gravedad, pero no es común que le ocurra en un periodo corto.

“No creo que sea algo grave. Pero, cuando ocurre dos veces en un corto espacio de tiempo, es algo que nos preocupa un poco. Espero que no esté fuera durante mucho tiempo, tal vez menos de una semana. Tenemos que revisar las pruebas y entonces sabremos más. Creo que podemos descartar cualquier lesión grave”, dijo Kompany.

Entretanto, el director deportivo, Max Eberl, también se refirió a la situación de Luis Díaz. “Ya tenía problemas musculares antes del partido vs. Arsenal y los sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos. Esperemos”.

¿Cuándo podría regresar Luis Díaz tras su lesión?

Partiendo de que Kompany manifestó que podría ser una semana, Lucho no estaría para el partido del fin de semana contra el Friburgo por la fecha 7 de la Bundesliga. Asimismo, lo más probable sería que tampoco tuviera minutos -o muy pocos- en el juego contra por Copa de Alemania ante el Magdeburg por la segunda jornada el miércoles 28 de octubre.

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Así las cosas, Lucho podría regresar para el encuentro crucial ante el Borussia Dortmund el sábado 31 de octubre, duelo que será por la fecha 8 de la Liga de Alemania. De no volver para ese juego, podría ser contra el Atlético de Madrid en la fecha 4 de la Champions League el martes 3 de noviembre.

La Selección Colombia también está atenta a la situación médica del guajiro, pues la Tricolor tiene dos partidos amistosos por la fecha FIFA de noviembre, ambos ante Chile. Estos serán el 13 de noviembre y el 17 de noviembre, primero en Cali y después en Santiago de Chile.