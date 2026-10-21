Zelenski estaría dispuesto a “congelar” las líneas del frente en busca de la paz con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se mostró dispuesto este miércoles 21 de octubre a acordar un alto el fuego que “congele” las actuales líneas del frente en la guerra con Rusia como un paso inicial para el alto el fuego definitivo, aunque insistió en que buscará garantías de seguridad de EEUU y sus aliados.

Preguntado en la cadena Fox News sobre si aceptaría un acuerdo que deje las líneas fronterizas actuales, con Ucrania conservando el 75 % o más de su territorio, Zelenski respondió: “Sí”.

“En este momento debemos congelar (el mapa de Ucrania), creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra”, afirmó.

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