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22 oct 2026 Actualizado 00:18

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Prohíben bañarse en la playa frente al Muelle 1888 en Puerto Colombia: esto se sabe

La playa ahora será exclusivamente para contemplación y disfrutar de atardeceres.

Valla instalada en la playa frente al Muelle 1888. Foto: Alcaldía de Puerto Colombia.

Valla instalada en la playa frente al Muelle 1888. Foto: Alcaldía de Puerto Colombia.

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La playa frente al Muelle 1888 en Puerto Colombia ahora será exclusivamente para contemplación. Así lo estableció la alcaldía municipal tras prohibir el ingreso al mar en esta zona.

La orden se debe a las muertes por inmersión que se han presentado, en especial por ingresar al mar en horas de la madrugada.

Lea también: INS advierte de alta transmisión de dengue en Barranquilla: se registran más de 2.600 casos

“Hemos organizado las playas de Puerto Colombia y comenzamos por esta, es una playa de contemplación y disfrutar de los atardeceres. Con esto estamos asegurando salvaguardar la vida de los turistas y visitantes”, indicó María Clara Donado, secretaria de Turismo.

La semana pasada, un joven de tan solo 22 años, identificado como Elías Rafael Pitalúa Peralta, perdió la vida por inmersión tras haber ingresado al mar en horas de la madrugada.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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