Denuncian fallas en el drenaje de una cancha en Juan Mina: 200 niños no pueden entrenar

Cerca de 200 niños y adolescentes de Juan Mina, en Barranquilla, se han visto afectados por las fallas en el sistema de drenaje de la cancha Santa María, un escenario deportivo inaugurado el pasado 11 de septiembre que, según la comunidad, permanece inundado después de las lluvias. La situación obligó a tres escuelas de fútbol del corregimiento a suspender sus entrenamientos mientras esperan que se solucionen los problemas.

Jan Valera Cabrera, líder comunitario y uno de los profesores de las escuelas deportivas, denunció que el terreno de juego continúa anegado desde las precipitaciones registradas el sábado. Según explicó, el agua no ha logrado filtrarse adecuadamente, pese a que se esperaba que la cancha drenara en un periodo aproximado de cuatro a cinco horas.

Comunidad pide revisar las condiciones de la obra

Valera aseguró que un grupo de líderes comunitarios inspeccionó el escenario y encontró posibles problemas con los materiales utilizados en la construcción. De acuerdo con su testimonio, un ingeniero consultado por la comunidad señaló que la arena empleada no sería la adecuada para este tipo de superficies deportivas, lo que podría estar afectando el funcionamiento del sistema de drenaje.

Más información Barranquilla refuerza controles contra arrojo de basuras en espacios públicos

El líder también indicó que, aunque los filtros del sistema fueron revisados, el agua no estaría atravesando correctamente las distintas capas del terreno. Por esta razón, la comunidad pidió que se realice una evaluación técnica para determinar las causas de las inundaciones y establecer las correcciones necesarias.

Más información Clúster de energía solar más grande del país opera al 100% en el Atlántico

Las afectaciones ya repercutieron en la programación deportiva del sector. Un torneo que debía comenzar el domingo tuvo que ser aplazado y algunas actividades de las escuelas de fútbol fueron trasladadas al corregimiento de Cuatro Bocas, en el municipio de Tubará, mientras se resuelve la situación de la cancha Santa María.

Ante este panorama, los habitantes solicitaron que se revisen las garantías de la obra y que, si corresponde, se hagan efectivas las pólizas para exigir las reparaciones pertinentes.