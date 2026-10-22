“No podemos permitir que la PTAR se convierta en un elefante blanco”: pescadores de Malambo

Habitantes y pescadores de Malambo alertaron sobre el deterioro y la falta de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Según denuncian, este panorama estaría contribuyendo a la contaminación de la Ciénaga Grande, la ciénaga La Bahía y otros cuerpos de agua del municipio.

Yhoice Esther Sánchez Chávez, presidenta de la Asociación de Pescadores del barrio El Morrito, advirtió sobre las consecuencias ambientales y económicas de esta problemática y pidió a las autoridades investigar el estado de la infraestructura, que está afectando a más de 300 familias.

“Nosotros estamos totalmente necesitados en este momento de que la PTAR haga su función, porque se están contaminando directamente los cuerpos de agua de nuestro municipio, la Ciénaga Grande, la ciénaga La Bahía, y no podemos permitir que la PTAR se convierta en un elefante blanco del municipio de Malambo. Son $21.400 millones que están invertidos y los pescadores cada día estamos sin empresa, que son los cuerpos de agua del municipio de Malambo”, explicó.

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Procuraduría exige acciones urgentes

El pasado 12 de Octubre, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía activar un plan urgente para poner en funcionamiento la PTAR. También requirió soluciones frente a las pérdidas de agua, las conexiones fraudulentas, la baja continuidad del servicio de acueducto y las deficiencias en el manejo de aguas lluvias, que generan inundaciones en varios sectores.

La empresa Aguas de Malambo, filial del Grupo EPM, es la encargada de los servicios de acueducto y alcantarillado, encargada del manejo de la PTAR. Por su parte, la administración municipal, encabezada por la alcaldesa Yenis Orozco Bonett, y la Secretaría de Infraestructura, a cargo de Patricia Paccini, coordinan acciones con el operador y los organismos de control.

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Asamblea realizará encuentro comunal

Ante las denuncias, la vicepresidenta de la Asamblea del Atlántico, Lourdes López Flórez, y diputados del departamento convocaron a un encuentro comunal este viernes 23 de octubre, a las 8:30 de la mañana, para evaluar el estado de la planta y verificar el cumplimiento de los compromisos relacionados con esta obra.

Caracol Radio intentó comunicarse con la Alcaldía de Malambo y con la empresa Aguas de Malambo, para conocer su posición frente a las denuncias, pero no obtuvo respuesta.