Capturan en Villeta administrador de fincas turísticas por presunto abuso sexual a menor de 14 años

La Policía Nacional en Cundinamarca capturó a Santiago García Sotomayor, de 38 años, quien se desempeñaba como administrador de fincas turísticas en Villeta. El hombre era requerido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de ese municipio por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Según la investigación, el señalado habría aprovechado su trabajo para ganarse la confianza de las familias y acercarse a menores de edad, a quienes presuntamente ofrecía bebidas embriagantes.

Los hechos investigados ocurrieron en enero de 2026, cuando una menor de 14 años habría sido víctima de abuso sexual. De acuerdo con el reporte policial, la adolescente logró escapar y contó lo sucedido a su familia. Posteriormente, su padre interpuso la denuncia.

Un juez ordenó su reclusión en centro carcelario

Meses después de los hechos, el hombre regresó a Villeta, donde fue capturado por uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Cundinamarca.

Tras su presentación ante la justicia, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la Policía, si es hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 12 y 20 años de prisión. La responsabilidad penal deberá determinarse dentro del proceso judicial.